Az EU bővítési biztosa szerint Ukrajna készen áll az uniós csatlakozásra + videó

Megosztás itt:

Mi mindig is azt az álláspontot képviseltük, hogy az EU-csatlakozás érdemeken alapul, vagyis, ha egy ország megfelel a kritériumoknak, akkor továbbléphet. Ukrajna elvégezte a házi feladatát – jelentette ki Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa egy ukrán lapnak adott interjújában.

"Szeretném elmondani, hogy Ukrajna jövője kétségtelenül európai, és ezért az EU Önök mellett áll, és Önök mellett fog állni, nemcsak ma, hanem a jövőben is. Ez nem csak a gazdasági segítségről, a pénzügyi segítségről, a csatlakozási folyamatról és a humanitárius segítségnyújtásról szól. De ami számomra most még fontosabb, hogy Ukrajna küzdelme egyben a mi európai küzdelmünk is. - jelentette ki a bővítési biztos a beszélgetésben.