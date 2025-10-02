Az EU a vesztébe rohan: brutális csapás jöhet a gazdákra az agrártámogatások megvágásával

Megosztás itt:

– Már tavaly ilyenkor lehetett hallani az első híreket arról, hogy a bizottság az összes uniós alapot egy egységes tervbe vonná össze, közös végrehajtási szabályokkal. Mi történt azóta?

– A közben eltelt időszakban a gazdaszervezetek folyamatosan tiltakoztak ez ellen a tervezet ellen, sőt az Európai Parlament is a független KAP mellett foglalt állást. Magyarország nagyon határozottan adott hangot véleményének ebben az ügyben. Időben felhívtuk a tagállamok figyelmét arra, hogy ez egy önsorsrontó elképzelés, ami romba döntené a gazdatársadalmat, a vidéki térségeket, és nem utolsó sorban veszélybe sodorná az uniós élelmiszer-szuverenitást, azokkal az eredményekkel együtt, amit a fenntartható gazdálkodás tekintetében elértek a gazdálkodók. A magyar uniós elnökség idején az agrárminiszterek a tavaly decemberben egyhangúlag elfogadott tanácsi következtetéseivel tettük egyértelművé, hogy a különálló, kétpilléres agrártámogatási rendszert meg kell őriznünk. A bizottság a gazdatüntetések, a tiltakozások, az ellenkező előjelű tagállami állásfoglalások ellenére vette semmibe a leginkább érintettek véleményét.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!