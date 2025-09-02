Az EU 2034-ig megháromszorra a migrációval és határellenőrzéssel kapcsolatos pénzügyi keretet + videó

További támogatásokat ad az Európai Unió a front-vonal országainak - jelentette be Lengyel-országban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen erről akkor beszélt, amikor meglátogatta a kerítéssel védett lengyel - fehérorosz határt. Magyarország azonban máig fizeti a napi egy-millió eurós bírságot, mert nem tett eleget az Európai Bíróság követelésének, és nem bontotta le a déli határt védő kerítést.
Az Egyesült Államok elnökére figyel kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készül, azt azonban senki nem tudja, mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartanak az elnök egészségi állapota miatt. JD Vance kész a beugrásra.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.