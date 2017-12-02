2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Az észak-koreai válságról tart ülést a Biztonsági Tanács

Hír TV

2017. december 2., szombat 10:45

A Japánba tervezett ülésen részt vesz az ENSZ-főtitkár, valamint az amerikai diplomácia első embere.

 A hónap közepén miniszteri szintű ülést tart a Biztonsági Tanács az észak-koreai válságról.

A hírt bejelentő japán ENSZ-nagykövet szerint békés módon kell megoldani a krízist, de további nyomást kell gyakorolni Phenjanra, hogy állítsa le atomfegyverei és ballisztikus rakétái fejlesztését, és mentesítsék a nukleáris fegyverektől a Koreai-félszigetet.

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