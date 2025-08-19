Az észak-európai sajtó fontosnak és konstruktívnak tartja a washingtoni csúcsértekezlet eredményeit + videó
2025. augusztus 19., kedd 12:00
| HírTV
A tárgyalás után a finn elnök hangsúlyozta, hogy nem biztos abban, hogy az orosz elnök el fog menni egy háromoldalú találkozóra Volodimir Zelenszkijjel és Donald Trumppal. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be Uppsalából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nehezen tudnak háborúpárti álláspontjukból arcvesztés nélkül a béke oldalára állni az európai vezetők. Erről beszélt a Harcosok órájában a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.