Az EP pert indít, amiért a bizottság felszabadította a Magyarországnak járó forrásokat

Megosztás itt:

per

Az erre vonatkozó állásfoglalást csütörtökön fogadja a parlament. a plenáris ülésen a képviselők többsége fel fog sorakozni az indítvány mögé. Az egyeztetéseken ugyanis ebben állapodtak meg a konzervatívok, a szociál-demokraták, a liberálisok, a zöldek és a baloldal tárgyalói. A cél, hogy megsemmisítsék a Bizottság azon döntését, amely lehetővé tette, hogy hazánk számára 10,2 milliárd eurót felszabadítson Brüsszel.

Von der Leyen: Magyarországnak további lépéseket kell tennie

Ursula von der Leyen az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén arról beszélt: a választások globális éve lesz idén, a világ tovább változik, két véres háború zajlik Európa közelében. A világ konfliktusokkal van teli, ezért kell felelősen szembenézni a nagy kihívásokkal. Tanulság szerinte: ha Európa egységesen lép fel, akkor erős tud lenni. Von der Leyen felhívta a figyelmet a migrációügyi megállapodásra a múlt év végén.

A másik fontos döntés szerinte, hogy az EU megnyitotta a tárgyalásokat Ukrajna uniós csatlakozásáról - írja a Mandiner.

Magyarország kapcsán Ursula von der Leyen arról beszélt: alapvető értékekről van szó.

Biztosítani kell a jog uralmát az EU-ban, miközben fairnek kell lenni a tagállamokkal szemben.

Ezért is hozta létre az Európai Bizottság az éves jelentéseket a jog uralmáról a tagállamokról. A Bizottság feladatának érzi, hogy reformokat érjen el a tagállamokban. Magyarország igazságügyi reformokat fogadott el, a Bizottság javaslatai alapján is. Von der Leyen szerint Magyarország korlátozta a politikai befolyást az igazságszolgáltatásban. A Bizottság ezt megkövetelte, és a magyar kormány ezt meg is valósította.

Ugyanakkor több tízmilliárd euró most is zárolva van, és ez össze van kötve az LMBTQ-ügyekkel és a tudomány szabadsága ügyével. Amíg ebben nincs előrelépés, Magyarország nem kapja meg a további pénzeket. Ezek a feltételek, ebben nem lesz változás, Magyarországnak ebben kell előrébb lépnie – hangoztatta végül Von der Leyen.