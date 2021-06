Az EP megszavazta a nők szexuális és reproduktív jogairól szóló jelentést

Az elmúlt napon újabb 69 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, 1 beteg meghalt. Több mint 5,4 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 4,6 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. Egy héten belül meglehet az 5,5 millió beoltott Magyarországon, és megszülethetnek olyan intézkedések, amelyek az újraindításról szólnak – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Megszűnik a kötelező maszkhasználat 5,5 millió koronavírus ellen beoltott ember elérése esetén - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: Július 1-jétől az európai uniós zöld útlevél Magyarországon is hatályba lép. A kormány azt tervezi, hogy megtartják az augusztus 20-i ünnepségeket és a tűzijátékot - mondta Gulyás Gergely. A mozik, a koncerttermek, a múzeumok nálunk tudnak először nyitni Európában - hangsúlyozta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Együttműködési megállapodást kötött a koronavírus-járvány miatt árván marad gyerekeket segítő Regőczi Alapítvány a Karitatív Tanács tagszervezeteivel. A párt fegyelmi testülete kizárta az MSZP-ből Molnár Gyula korábbi elnököt. Nyelvvizsga nélkül is kézhez vehetik diplomájukat, akik 2021. augusztus 31-ig sikeresen befejezik felsőoktatási tanulmányaikat - jelentette be Novák Katalin tárca nélküli miniszter. Célunk Európa leggyorsabb gazdasági újraindulása - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Vitesco Technologies 36 milliárd forintos high-tech beruházással 450 új munkahelyet hoz létre Debrecenben - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Versenyképes tudás nélkül nincs versenyképes agrárium - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Egy év alatt 110 ezerrel csökkent az álláskeresők száma - közölte Bodó Sándor államtitkár. A gyermekek védelméről szóló törvény is része lesz a jövő héten induló nemzeti konzultációnak - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány sem tudja megvédeni a gyermekeket úgy, hogy a internetről ömlik a szenny - mondta Schiffer András ügyvéddel, az LMP volt elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Szükség van olyanokra, akik a katolikus, keresztény közösségek élére állnak és megszólalnak a katolikus-keresztény közösségünkért - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Gulyás Gergely: Magyarország visszautasítja a több uniós tagállam kormánya által indított alaptalan támadást a pedofil bűnelkövetőkkel kapcsolatos törvény miatt, mert a jogszabály nem a melegekről, hanem a gyermekekről, a gyermekek védelméről szól. A „gyurcsányi állami terror” 15. évfordulóján, 2021. október 23-án Békemenetet tart a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Megkezdődött az európai uniós tagállamok vezetőinek kétnapos brüsszeli csúcstalálkozója. Kiáll a gyermekvédelmi törvény mellett Orbán Viktor miniszterelnök az uniós csúcson. A balliberálisok által szándékosan tévesen LMBTQ-törvénynek nevezett jogszabályról a kormányfő azt mondta, a törvény nem a homoszexualitásról, hanem a gyerekek neveléséről, köztük a szexuális tartalmú neveléséről szól. Már több mint 179,5 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Montenegróban lassan halad az oltakozás, a lakosság egyharmadát oltották be eddig. Oroszországban 20 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek száma - közölte az orosz operatív törzs. A Pfizer vállalat izraeli képviselője szerint oltóanyaguk hatékony az indiai vírusváltozattal szemben is. Angela Merkel német kancellár szerint tévút lenne az oltóanyagok szabadalmi oltalmának felszámolása. Az Európai Uniónak meg kell tanulnia a védekezést Oroszország hibrid támadásaival szemben - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. A brit külügyminiszter tagadta, hogy egy orosz őrhajó figyelmeztető lövéseket adott le a Fekete-tengeren egy brit romboló felé. A brit romboló tudatos és kitervelt provokációt követett el a Fekete-tengeren - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Oroszország kész mind diplomáciai, mind katonai eszközökkel védelmezni határainak sérthetetlenségét - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Visszatért állomáshelyére John Sullivan, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete - közölték orosz hírügynökségek. Daniel Ortega nicaraguai elnök közölte, nem szándékozik szabadon engedni az elnökválasztás előtt őrizetbe vett politikai ellenfeleit. Lemondott Ricardo Salles brazil környezetvédelmi miniszter, aki ellen vizsgálatot folytatnak illegálisan kitermelt fával való kereskedés gyanúja miatt. Kenyában lezuhant egy katonai helikopter, többen meghaltak. Beomlott egy tizenkét szintes tengerparti lakóház Floridában, egy ember meghalt, a romok alól 35 embert kiszabadítottak, 51 személy hollétéről egyelőre nem tudnak. Csehországban viharok következtében több tízezer háztartás áram nélkül maradt. Egy ember meghalt, többen megsérültek, amikor a 81-es számú főúton, Mór térségében négy gépjármű ütközött össze. Jogerősen elítélték Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert, aki a becsület csorbítására alkalmas tényt állított a megyei kormánymegbízottról és a járási hivatal vezetőjéről. Müller Cecília országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította az országos hőségriadót. Mávinform: Sebességkorlátozások, hosszabb menetidők várhatók egyes vasútvonalakon. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe - közölte a Nébih. Június 26-án a Múzeumok éjszakáján több mint háromszáz helyszínen mintegy kétezer program várja az érdeklődőket a fővárosban és vidéken. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a csapat által az Európa-bajnokságon elért eredmények nem tükrözik az előrelépés valódi mértékét. Gratulált a magyar labdarúgó-válogatottnak Novák Károly Eduárd romániai sportminiszter az Európa-bajnokságon mutatott teljesítményéhez. Az Európai Labdarúgó Szövetség a klubversenyekért felelős bizottság javaslatára a jövőben nem alkalmazza az idegenben lőtt gólok szabályát. Labdarúgó NB I: A labdarúgó OTP Bank Ligában újonc Gyirmót szerződtette a koszovói Florent Hasanit. Pekler Zalán a negyedik helyen végzett férfi légpuskában az Eszéken zajló sportlövő világkupaversenyen.