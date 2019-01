Az EP-képviselő szerint a Jobbiknak nincs helye az európai politikában

„Az egyetlen jó hír elnök úr, hogy a demokratikus nemzetközi ellenállás fokozódik” – mondta az egyik szocialista EP-képviselő a Magyarországról szóló vitán szerdán Brüsszelben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az összefogás valóban látványosan alakul a DK-tól a Jobbikig. A baloldali pártokat, még Sneider Tamás feleségének náci karlendítése sem tántorította el.

Jávor Benedek a Párbeszéd EP-képviselője sem határolódott el a Jobbiktól, csupán azt mondta: a pártnak felelnie kell a korábbi kijelentéseiért.

„A Jobbikkal kapcsolatban én mindig azt mondtam, hogy azok a megnyilvánulások, amelyeket évekkel ezelőtt is megengedtek maguknak, azok elfogadhatatlanok, ezeket továbbra is elfogadhatatlannak gondolom, tehát azt gondolom, hogy ezzel a Jobbiknak ezzel el kell számolnia, hogy most mi a hozzáállásuk ezekhez a dolgokhoz” – mondta Jávor.

A brüsszeli politikusok többsége elfogadhatatlan tartja a Jobbik idegengyűlöleten alapuló politikáját. Anna Gomes portugál szocialista EP-képviselő az Echo TV-nek azt nyilatkozta: a pártnak nincs helye az európai politikai életben.

„Úgy gondolom, hogy a Jobbik egyértelműen antiszemita párt. A mai napon itt a parlamentben a holokauszt áldozataira emlékezünk. Talán napjainkban még fontosabb, hogy elutasítsuk az olyan pártokat, mint a Jobbik, amelynek xenofób, náci, nacionalista és antiszemita programja van. Éppen ezért épült az emberi jogok tiszteletben tartására, a demokráciára és a törvényességre az egész Európai Unió” – mondta Anna Gomes.

Hozzátette: az Európai Unió minden állampolgárának etnikai hovatartozástól, nemtől, vallástól, bőrszíntől és szexuális irányultságtól függetlenül ugyanazok a jogok járnak.