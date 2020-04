Az EP hárommilliárd euró felszabadítását hagyta jóvá az uniós egészségügyi ágazat számára

A koronavírus-járvány kezelésében az a régi bölcsesség a mérvadó, hogy „reméld a legjobbat, és készülj a legrosszabbra” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő hozzátette: még nem lehet lazítani a járvány miatt elrendelt korlátozásokon, ha viszont Ausztriában beválik bizonyos tiltások feloldása, a fertőzések száma pedig nem nő, akkor majd Magyarországon is el lehet gondolkodni ezen. Orbán Viktor közölte: előbb-utóbb nem lehet majd elkerülni, hogy Budapestre - ahol a fertőzések 60 százaléka van, Pest megyével együtt pedig ez a szám 80 százalék - sajátos szabályokat léptessenek életbe. 1763-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg, ezzel 156 főre emelkedett az elhunytak száma, 207-en már gyógyultan távoztak a kórházból. 847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára. Fontos az együttműködés az orvosok és a hozzátartozók között a koronavírus-járvány miatt a kórházból hazabocsátott betegekkel kapcsolatban - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mivel a főváros a Pesti úti idősotthon fenntartója, ezért az önkormányzatnak kellett volna gondoskodnia az ott lakók egészségügyi ellátásáról és védelméről egyaránt – hangsúlyozta Trombitás Kristóf publicista a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Karácsony Gergely főpolgármester nincs tisztában a saját feladataival sem – mondta Megadja Gábor eszmetörténész a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az önkormányzatok most hétvégére is jogosultságot kaptak arra, hogy saját jogkörben dönthessenek a közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben a koronavírus-járvány miatt – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte: a kormány célja, hogy ellaposítsa a járványgörbét, mert vakcina nélkül csak így lehet megakadályozni az egészségügyi rendszer túlterhelődését. Orbán Viktor miniszterelnök a Budapesti Műszaki Egyetemen a hazai lélegeztetőgép-gyártás megindításának lehetőségeiről tájékozódott, és megtekintette a készülék prototípusát. A kormány a védekezés kihívásainak minden elemét figyelembe véve tervezi meg a lépéseket a vírus elleni védekezésben - mondta Kovács Zoltán államtitkár. Honvédelmi Minisztérium: Újabb vállalatokhoz érkeznek honvédelmi irányító törzsek a lakosság biztonságos élelmiszer- és gyógyszerellátása érdekében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásával hat magyar gyártó működik együtt a fertőtlenítőgyártásban, így a következő hónapokra biztosított a belföldi ellátás. A kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar diákok és hallgatók a koronavírus-járvány ellenére megfelelő színvonalú oktatásban részesülhessenek, a korlátozások minél kevesebb problémát okozzanak nekik - mondta Schanda Tamás államtitkár. Törlik az alsóbb tagozatosok érettségijét, de lesz mód ezek pótlására, ugyanígy a szintemelő vizsgákat is elhalasztják - közölte a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta: Nem kötelező az érettségi, az oktatási hivatal felületén vissza lehet lépni a vizsgától a következő napokban. Teljes értékűnek számítanak az idei, megváltozott feltételek mellett szervezendő érettségi vizsgák, amelyeket több óvintézkedés mellett tartanak - közölte a köznevelési államtitkár. A koronavírus-járvány ugyan a városokhoz képest sokkal kisebb mértékben van jelen a falvakban, a gazdasági nehézségek leküzdésében a kisebb településeken élők is számíthatnak a kormányzat segítségére - mondta Soltész Miklós államtitkár. Hosszabb távon és megfelelő lakásszám esetén a rozsdaövezetekben megépülő lakások kiegyensúlyozottabbá tehetik a budapesti ingatlanpiacot, mert a növekvő kínálat a versenyhelyzetet fokozhatja az új lakások piacán - közölte az ingatlan.com. Elvesztette utasforgalma 99,3 százalékát a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus-járvány miatt szinte teljesen leállt légiközlekedés miatt, a kiszolgált gépek többsége áruszállító járatot teljesít. Nem nyújtott segítséget a tagállamoknak az Európai Unió a koronavírus-járványra való felkészülésben, és a járvány okozta problémák kezelésében sem működik közre - jelentette ki Jakab István, a Magosz elnöke. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja elutasítja az EP Magyarországgal szembeni legújabb provokációját. Ugyanakkor támogatják a járvánnyal szembeni közös európai fellépést. A koronavírus-járvány idején az európai összefogás és az egységes cselekvés helyett ismét Magyarországot támadja az Európai Parlament - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit szerint az EP által elfogadott állásfoglalás Magyarországgal kapcsolatban valótlan megállapításokat tartalmaz. A Nyugat-Balkán békéje és fejlődése Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is, ezért Budapest minden lehető segítséget megad a térség országainak, így Albániának is az európai integráció terén - hangsúlyozta Szijjártó Péter Tiranában. A koronavírus az ellenségünk, nem az Európai Unió, nem az Európai Néppárt és még csak nem is a magyar ellenzék - hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Valeurs actuelles című francia jobboldali lapnak adott interjújában. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 158 250-et, miközben világszerte 144 243-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 543 732-en épületek fel belőle. Újabb szigorításokat vezettek be a nyugat-balkáni országokban az ortodox húsvéti hétvégére: kijárási tilalommal és a liturgiák látogatásának tiltásával igyekeznek megakadályozni, hogy az ünneplés további koronavírus-fertőzésekhez vezessen. Romániában elérte a négyszázat az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, több mint 8 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. Április végétől újra engedélyezik a nyilvános miséket és az egyházi rendezvényeket a csehországi templomokban - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. Hetekig tartó gyors terjedés után elkezdődött az új típusú koronavírus visszaszorulása Németországban a Robert Koch járványügyi intézet számításai szerint. Sikeresek az új típusú koronavírus terjedésének lassítására bevezetett intézkedések, így a járvány ismét ellenőrizhetővé vált Németországban - jelentette ki Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter. Olaszországban egy nap alatt 575-tel emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, eddig összesen 22 745-en vesztették életüket a járvány következtében. Franciaországban több mint 147 ezer fertőzöttet és csaknem 18 ezer halálos áldozatot tartanak nyilván. Az Egyesült Királyságban több mint 108 ezer dokumentált fertőzöttet regisztráltak, 14 576-an haltak meg a járvány következtében. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 79 ezret, a járvány következtében több mint 1700-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban több mint 670 ezer új típusú koronavírussal fertőzöttet diagnosztizáltak, a halottak száma meghaladta a 33 ezret. Szakaszosan javasolja újraindítani a mindennapi életet az amerikai szövetségi kormány - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Amerikai republikánus képviselők Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet elnöke távozásához kötnék a szervezetnek nyújtott hozzájárulás további folyósítását - derült ki abból a levélből, amelyet 17 törvényhozó intézett az elnökhöz. Moszkvában az összes vírusos légúti fertőzöttet Covid-19 gyanújával fogják kezelni, és kiterjesztik rájuk a bírságolást is a hatósági házi karantén megsértéséért - közölte a TASZSZ hírügynökség. Az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 42 ezret. A vártnál nagyobb mértékben, 6,8 százalékkal csökkent a kínai gazdaság az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest az új koronavírus-járvány megfékezését célzó, széleskörű korlátozások következtében. Ma 17 órától kedd 5 óráig a szerb hatóságok szüneteltetik a határátlépést a személyforgalomban. Budapesten lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot a hétvégére a koronavírus-járvány miatt, április 27-től csak eltakart arccal lehet majd utazni a tömegközlekedés járatain. Elfogtak két embert, akik önkormányzati dolgozóknak adtál ki magukat és fertőtlenítést ajánlottak időseknek. Három hét alatt négy idős asszonytól csaknem egymillió forint értékben loptak, a kár több mint fele megtérült. A koronavírussal kapcsolatos álhírek terjesztése miatt fogtak el és hallgattak ki egy férfit Pécsen - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Szombaton és vasárnap egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Petőfi hidat és Margit hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. BKK: karbantartási munkák miatt pótlóbusz jár a ráckevei HÉV helyett Közvágóhíd és Soroksár, Hősök tere között a hétvégén. A Magyar Posta 150 ezer forintra emelte az utalványok háznál történő kézbesítésének összeghatárát. Az emberek elfogadták a postai kézbesítés új eljárási rendjét, és a postai várakozást - mondta Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője a közösségi oldalán. Két válogatott kézilabdázó, Tóth Gabriella és Kiss Nikolett az Érd csapatától a Siófok KC együtteséhez igazolt. Egy magyar vízilabdázónak - aki nem tagja a válogatottnak - pozitív lett a doppingtesztje – közölte a Magyar Antidopping Csoport. Rossz minőségű vezeték nélküli internetes kapcsolata miatt visszalépett a profi dartsosokat tömörítő szervezet otthoni bajnokságától a kétszeres világbajnok Gary Anderson.