Az ENSZ szerint akár ötmillió menekült is útra kelhet Ukrajnából

Eddig legalább százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, és több ezren kerestek menedéket a szomszédos országokban, egyebek közt Moldovában, Romániában és Lengyelországban - hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a főbiztosság kész támogatni a menekülteket.

Ukrajnában közel 42 millióan élnek.

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) eközben jelezte: megerősíti jelenlétét Moldovában, Romániában, Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon. A menekültek útvonala mentén menedékhelyeket hoznak létre nőknek és gyermekeknek. Romániában konvojok állnak készen, hogy eljuttassák szállítmányaikat több tízezer szükséget szenvedőhöz Ukrajnában - mondta el egy szakértő.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának szóvivője, Ravina Shamdasani úgy tudja, hogy több mint 25 civil életét vesztette az összecsapásokban, és 102-en megsebesültek. Az esetek többségét az ukrán kormányerők ellenőrzése alatt álló térségekből jelentették - tájékoztatott egy szóvivő. Szerinte az áldozatok valódi száma jóval magasabb lehet ennél. Megjegyezte: az információs hadviselés miatt sok esetben nehezen lehet ellenőrizni az adatok valóságtartalmát, és közelebbről megvizsgálva több állítólagos támadásról kiderült már, hogy hamis.

A főbiztosság emellett elítélte, hogy mintegy 1800 háborúellenes tüntetőt vettek őrizetbe Oroszországban. Követelte, hogy engedjék szabadon a jogtalanul fogva tartott embereket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.

