Az ENSZ küldötte szerint a vártnál jobban alakult a genfi békéltetési tárgyalások kezdete a szíriai konfliktussal kapcsolatban

Törökország nélkül nem lehet megállítani a Magyarország és Európa felé tartó milliós migránsáradatot, ezt azonban az ellenzék nem tudja felfogni, nem akarja megérteni - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A török elnök látogatása illeszkedik a magyar kormány azon stratégiájába, amely során nagyhatalmak vezetőivel találkozik Orbán Viktor a nemzeti érdek érvényesítése érdekében - mondta Kovács Zoltán államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Nem logikus, hogy folyamatosan azt az embert kritizálják, akitől Európa biztonsága függ, és aki bármelyik pillanatban elindíthat több millió bevándorlót Európa felé - mondta Menczer Tamás államtitkár az M1-en. Kitiltaná a dízelautókat Budapestről Karácsony Gergely – erről az új főpolgármester az Inforádióban beszélt. A Demokratikus Koalíció nem zárkózik el Karácsony tervétől. Barkóczi Balázs szóvivő azt mondta: fontos a klímaváltozás elleni védekezés, de minden ilyen lépést egy széles körű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. Jókora fizetésemeléseket kaptak a fővárosi cégek felügyelőbizottságába delegált igazgatósági tagok is, akik már Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzásának idejében is vezető pozíciókat töltöttek be - írja a Magyar Nemzet. Józsefvárosban is aránytalanul osztotta el az új városvezetés a bizottsági helyeket, a fideszes képviselők nem kapták meg a mandátumarányuknak megfelelő helyeket - jelentette ki Vörös Tamás Magyarország élőben c. műsorunkban. A kormánypárti önkormányzati képviselő kifejtette: a baloldali kádereknek kiosztott pozíciók mintegy 150 millió forint plusz kiadást jelent a városrészben. Budapest két kerületi önkormányzata, Erzsébetváros és Rákospalota új polgármestere is a hatmilliárdos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját bízta meg a meglévő önkormányzati szerződések átvizsgálásával – tudta meg a PestiSrácok.hu Erzsébetvárosban a DK-s Nidermüller Péter, Rákospalotán az MSZP politikusa, Németh Angéla a polgármester. A Fidesz budaörsi elnöksége felszólította Wittinghoff Tamás polgármestert, hogy kövesse Borkai Zsolt győri polgármester példáját és mondjon le. Nem ismeri fel magát Lackner Csaba az október elején kiszivárgott, botrányos kispesti felvételeken. A kerület képviselője tegnap átvette képviselői mandátumát. A testület baloldali tagjai még a szociális és lakhatási ügyek bizottságába is beválasztották. Megismétlik a polgármester-választást vasárnap Jászberényben, mind a 21 szavazókörben. Gottdiener Lajos, Jászberény jegyzője hozzátette: az október 13-án induló mind a négy polgármesterjelölt ismétel november 10-én. A család az egyik legfontosabb egészségvédő faktor; a családokba történő befektetés az egészségügyi prevenciót is erősíti – mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. Új épületbe költözik a Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája. Az átadó ünnepségen Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár közölte: a kormány abban tudja segíteni a családokat, hogy hozzájárul a 21. századi élethez szükséges feltételekhez, ezt segítették az elmúlt évek döntései. Újabb pályázatokat várnak családbarát szülészetek kialakítására; a második körben 3,4 milliárd forintra pályázhatnak a kórházak. Magyarország a dróntechnológiában is vezető szerepre törekszik - hangsúlyozta az innovációs és technológiai miniszter a Hungarocontrol szakmai konferenciáján. Palkovics László elmondta: a pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségei és gazdasági hatásai világviszonylatban is jelentősek. Megújul és digitális alapú lesz az ingatlan-nyilvántartás rendszere, a cél az, hogy két év múlva akár órák alatt bejegyezzék a tulajdonjogot – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az M1-en. Lelkes patriótának, hűséges hazafinak és elkötelezett európainak nevezte Edmund Stoibert Áder János köztársasági elnök, aki a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át a volt bajor miniszterelnöknek a Sándor-palotában. Edmund Stoiber köszönőbeszédében azt mondta: hazánk Bajorország legszorosabb nemzetközi partnerei köze tartozik. Hozzátette: 30 évvel ezelőtt Magyarországnak nemcsak a német, hanem az európai újraegyesítésben is meghatározó szerepe volt. Jó kezekbe került a bővítés ügye azzal, hogy kiderült, a magyar uniós biztos felelősségi körébe fog tartozni az elkövetkező esztendőkben az Európai Unió bővítésének és szomszédságpolitikájának kérdése - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország olyan ország, amely nemcsak beszél a politikai céljairól, hanem tesz is azok érdekében. November 14-én hallgathatják meg az új francia, magyar és román biztosjelöltet az Európai Parlamentben, amennyiben két nappal korábban nem állapít meg esetükben összeférhetetlenségeket a jogi szakbizottság. Hiába tartanak vasárnap újabb előrehozott választást Spanyolországban vasárnap, a felmérések szerint egyik párt sem szerez majd többséget. Szakértők szerint a voksolás a jobboldali bevándorláellenes pártoknak kedvezhet. Új útvonalat találtak az Európába vágyó illegális bevándorlók. Egyre több migráns indul el Észak-Afrikából a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek felé. Az Európai Unió a migrációval és a határigazgatással kapcsolatos intézkedései részeként új rendeletet fogadott el az Európai Határ- és Parti Őrségről, amely szerint az uniós szolgálat nagyobb személyi állománnyal és több műszaki eszközzel fog rendelkezni. Az autoriter rendszerek nem maradnak fenn örök időkre, de a szabadság megmaradására sincs garancia soha - hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Berlinben, a berlini fal ledöntésének 30. évfordulója alkalmából elmondott beszédében. Nyilvánosságra hozták a brit hatóságok annak a 39 embernek a nevét és életkorát, akit október végén találtak holtan egy bolgár rendszámú kamion hűtőkonténerében Anglia délkeleti részén. A névsorból kiderül, hogy gyerekek is voltak az áldozatok között. Skóciában jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani, ha a skótok nem akarják, hogy Londonban döntsenek a sorsukról - mondta a skót miniszterelnök. Terrorista propaganda terjesztésével gyanúsították meg a kelet-törökországi Ipekyolu város polgármesterét, továbbá azzal, hogy egy terrorszervezethez tartozik - jelentette az Anadolu állami hírügynökség. Ankara etnikai tisztogatást hajt végre Szíriában - figyelmeztetett William Roebuck, az Iszlám Állam terrorszervezet ellen küzdő nemzetközi koalícióban tevékenykedő amerikai diplomata. Az iraki biztonsági erők legkevesebb hat kormányellenes tüntetőt lőttek le Bagdadban, és a déli Bászrában is lelőttek négy demonstrálót, miközben szétoszlattak egy forgalomblokkoló ülősztrájkot. Egy egyetemi diák is áldozata lett a kormányellenes hongkongi tüntetéseknek. A 22 éves hallgató a hétvégi demonstráción szerzett sérüléseibe halt bele ma reggel. Egy F-16-os amerikai vadászbombázó leejtett egy nagy tömegű gyakorlóbombát Japán északi, Aomori prefektúrájában, amely egy iskola közvetlen közelében csapódott földbe, a helyi hatóságok követelik az incidens kivizsgálását. Legkevesebb öten meghaltak, amikor közepes 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Irán északnyugati részét. Legkevesebb ketten megsérültek, amikor robbanás történt egy németországi bányában. A korábban föld alá rekedt 35 embert sikerült kimenekíteni. 17 helyen hirdettek vészhelyzetet az Ausztrália keleti partvidékén pusztító bozóttüzek miatt. Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság azt a férfit, aki szerda éjjel megverte lakótársát, majd késsel megszúrta a saját apját. Az idős férfi később a kórházban belehalt sérüléseibe. Több mint háromezer üveg, mintegy 54 millió forintot érő hamis márkajelzésű parfümöt foglaltak le a pénzügyőrök Rajkánál, az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást – közölte a NAV. Jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelme miatt folytat nyomozást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség egy kábítószer-kereskedő és két futára ügyében, akik külföldről csempésztek drogokat Magyarországra. Változik a 3-as metró pótlása a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén - közölte a BKK. A Ferencváros hazai pályán 0:0-ás döntetlent játszott a CSZKA Moszkvával a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 4. fordulójában. Hosszú Katinka és Békési Eszter is szerzett egy-egy aranyérmet az úszók világkupa-sorozata dohai záróállomásának nyitónapján. Újabb négy évre Molnár Zoltánt választotta elnökévé a Magyar Edzők Társasága.