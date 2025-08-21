Az ENSZ főtitkára azonnali tűzszünetet sürgetett Gázában

Megosztás itt:

"Elengedhetetlen, hogy azonnal tűzszünetet érjünk el Gázában", ami szükséges "a Gázaváros elleni katonai művelet által elkerülhetetlenül okozott halálesetek és pusztítás elkerüléséhez" – mondta Guterres Japánban, ahol részt vesz az afrikai fejlesztésről szóló tokiói nemzetközi konferencián.

Izrael, amely több tízezer tartalékos katonát hívott be, továbbra is folytatja tervét, hogy elfoglalja Gáza legnagyobb városi központját, annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség bírálja a műveletet, amely valószínűleg még több palesztin kitelepítését fogja eredményezni. Izrael jelenleg a Gázai övezet mintegy 75 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

A gázai háború 2023. október 7-én kezdődött, amikor a Hamász fegyveresei megtámadták Izrael déli településeit, megölve mintegy 1200 embert, főként civileket, és 251 túszul ejtve többek között gyermekeket is, akiket Gázába vittek az izraeli adatok szerint.

Izrael gázai övezet elleni katonai offenzívája legalább 60 ezer palesztin halálát okozta az enklávé egészségügyi minisztériuma szerint.

Guterres a Hamász által fogva tartott túszok feltétel nélküli szabadon bocsátását szorgalmazta. Arra is sürgette Izraelt, hogy vonja vissza a Ciszjordániában történő "illegális" telepépítés kiterjesztésére vonatkozó döntését.