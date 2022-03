Az ENSZ-főtitkár humanitárius tűzszünet megteremtésén dolgozik

Megosztás itt:

Az ENSZ New York-i székhelyén nyilatkozva a főtitkár bejelentette, hogy megbízta a humanitárius ügyekért felelős helyettesét a tűzszünetre vonatkozó tárgyalások lebonyolításával, és Martin Griffiths már fel is vette a kapcsolatot a felekkel. "Érdemi párbeszédet kell létrehozni mindkét féllel a humanitárius tűzszünet lehetőségéről" - fogalmazott Guterres, hozzátéve, hogy reményei szerint Griffiths hamarosan ellátogat Moszkvába és Kijevbe is.

A főtitkár kijelentette: a háború "emberéletek ezreinek értelmetlen elvesztését" okozta, iskolákat, kórházakat, infrastrukturális létesítményeket tett tönkre, és világszerte felvitte az élelmiszer- és energiaárakat. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapban az ENSZ humanitárius szervezetei a háború által sújtott közel 900 ezer embernek nyújtottak segítséget az élelmezés, valamint a fedélhez és a higiéniai ellátáshoz jutás terén. Japán kedden közölte, hogy további büntetőintézkedésekkel sújtja Oroszországot. Így a jövő héttől megtiltja, hogy japán luxuscikkeket exportáljanak oda. A gazdasági minisztérium szerint ez járművekre, divatcikkekre és műtárgyakra is vonatkozik. A kormány azt is közölte, hogy a japán cégeket arra szólították fel: ha Oroszország rubelben kérné a fizetséget a gazdasági műveletekért, utasítsák vissza a kérést.

Fotó: MTI/AP/Richard Drew

MTI