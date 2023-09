Az ENSZ előtt bírálta Franciaországot több afrikai állam

Megosztás itt:

Az afrikai küldöttek szerint Párizs továbbra is irányítani próbálja egykori gyarmatait, míg Oroszországra megbízható partnerként tekintenek, amivel lehet tárgyalni, és nem tervez katonai beavatkozást országaikban - ezt mondták a küldöttek. Maliban és Burkina Fasoban is katonai puccsra került sor az utóbbi hónapokban, jelenleg a hadsereg irányítja az országokat. Hasonló a helyzet Nigerben is, ami szintén katonai junta vezetése alatt áll.