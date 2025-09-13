Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az ENSZ elé vitték a lengyel területre berepült orosz drónok ügyét

2025. szeptember 13., szombat 06:51 | MTI
Lengyelország ENSZ Oroszország Háború Ukrajnában harci drónok orosz drónok

Lengyelország és mintegy negyven szövetségese pénteken felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a "provokációkkal".

  • Az ENSZ elé vitték a lengyel területre berepült orosz drónok ügyét

"Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére" – jelentette ki Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén.

"Azért kértük a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is, amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években" – tette hozzá a külügyminiszter-helyettes, felolvasva egy nyilatkozatot mintegy negyven ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam, Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada -nevében.

"Felhasználjuk az alkalmat, hogy megismételjük az Oroszországi Föderációhoz intézett felhívásunkat: haladéktalanul fejezze be az Ukrajna elleni agressziós háborút, mondjon le minden újabb provokációról és tartsa tiszteletben az ENSZ Alapokmányában szereplő kötelezettségeket" – mondta Marcin Bosacki. "Az eszkaláció nem vezethet a békéhez" – tette hozzá.

Dorothy Shea amerikai ideglenes ENSZ-nagykövet a BT ülésén kijelentette, hogy az Egyesült Államok NATO-szövetségesei mellett áll szemben az aggasztó légtérsértésekkel.

Shea azt is megjegyezte, hogy Oroszország fokozta az Ukrajna elleni légitámadásokat, amióta Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

"Ezek a tettek, legújabban az Egyesült Államok szövetségese légterének a megsértése – szándékosan vagy másképp – a konfliktus lezárására irányuló, jószándékú amerikai erőfeszítések iránti nagyfokú tiszteletlenségről tanúskodnak" – mondta a nagykövet.

A mintegy húsz drón behatolása a lengyel légtérbe szerdára virradó éjszaka erős felindulást váltott ki Lengyelországban és a nyugati országok provokációnak minősítették.

Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna, és azzal vádolta meg Lengyelországot, amely saját és a NATO-szövetségesei repülőgépeit kényszerült mozgósítani egyes drónok lelövéséhez, hogy nem szolgált kellő bizonyítékokkal arra nézve, hogy a pilóta nélküli repülő szerkezetek oroszok voltak.

"Nem voltak megjelölt célpontok lengyel területen" – mondta a tanácskozáson Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője. "Az ebben a légicsapásban használt drónok hatótávolsága nem haladja meg a 700 kilométert, ami lehetetlenné teszi, hogy elérték volna Lengyelország területét".

Hozzátette: Oroszország tárgyalni kíván Lengyelországgal, ha a lengyel fél valóban a feszültségek enyhítésében érdekelt azok szítása helyett.

Forrás: MTI

Fotó: Shuttertock

További híreink

Látványos képek: így zajlik a legösszetettebb magyarországi katonai művelet

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Szoboszlai miatt Marco Rossinak üzent a Liverpool edzője

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

Négy csillagjegy, akire rátalál a szerencse a következő napokban

Dárdai nem ilyen fogadtatást remélt Berlinben, edzője súlyos döntést hozott

A férfit az apja vette rá, hogy adja fel magát + videó

Íme, a legjobb magyar játékosok az EA FC 26-ban

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

További híreink

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Szörnyű tragédia, ketten meghaltak egy balatonfüredi háztűzben

Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét
2
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
3
Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó
4
Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek
5
Vezércikk - Trump, Fico, Charlie Kirk mind találkoztak azzal, hogy mit jelent a demokratikus párbeszéd a baloldalon + videó
6
A férfit az apja vette rá, hogy adja fel magát + videó
7
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait
8
Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó
9
Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
10
Kezében rózsafüzérrel szállt le az Air Force Two-ról Charlie Kirk özvegye + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

 Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely megerősíti a szövetség keleti szárnyát a lengyel légtérben történt drónincidens miatt. Nagy-Britannia, Dánia, Németország, Franciaország és más tagállamok erői egyesítik lég- és földi védelmüket – közölte a Reuters.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!