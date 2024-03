Az energiaszükségletre az atomenergia lehet a megoldás + videó

Megosztás itt:

Erősödik az atomenergia szerepe Európában. Erre utal az is, hogy a múlt heti brüsszeli egyeztetésen, Ursula von der Leyen is megerősítette, az atomenergia a vízenergia után a második legnagyobb villamosenergia-forrás. Ráadásul kordában tartja az áram-árakat és fontos az energiabiztonság és a versenyképesség szempontjából is.

„Egy olyan időszakban, amikor a megújuló energiaforrásokba kell befektetni, mindannyian tudjuk, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kiváltására nem lesz elég a napenergia vagy a szélenergia. Mindenképp fejlesztenünk kell az atomenergiát is. A legújabb generációs atomenergia, minden energiaszükségletünk kielégítéséhez segítséget nyújthat.”-mondta az olasz Liga szenátora.

Olaszországban a csernobili katasztrófa után népszavazással döntöttek az atomerőművek leállításáról, ám a szomszédos Franciaország egy valódi atom nagyhatalom, ahol a villamosenergia ára épp fele az olasznak.

A HírTV által megkérdezett olasz baloldali képviselőnek azonban fenntartásai vannak és szerinte Európának túl kell lépnie az elavult technológiákon.

„Az atomenergia terén a kutatás fázisában vagyunk. Számunkra az egész kutatási terület soha nem jelentett problémát. Én viszont a legújabb generációs atomenergiát jelenleg még nem látom megalapozottnak.” - mondta a baloldali képviselő.

Az Európai Unió 27 tagállama közül jelenleg 12-ben használnak atomenergiát. Franciaország az EU 100 aktív reaktorából 56-ot birtokol, és egy újat épít. Egy másik új reaktor Szlovákiában készül, míg öt másik ország -köztük Magyarország is új erőművet tervez. Lengyelország 2026-ban kezdi építeni első atomerőművét, amelyben várhatóan 2033-ban indul el az energiatermelést.