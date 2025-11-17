Az energiaszolidaritás jegyében biztosítja több ország Ukrajna gázellátását

Megosztás itt:

A DEPA Trading és az ukrán Naftogaz ma szándéknyilatkozatot írt alá az ukrán piac gázellátásáról a 2025 decemberétől 2026 márciusáig tartó téli időszakban, ami jelentős lépés a regionális energiaügyi együttműködés és az európai energiabiztonság megerősítése felé – közölte vasárnap a görög DEPA.

A jövőbeli megállapodás értelmében cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását irányozzák elő az Egyesült Államokból az „1-es útvonalon” keresztül, amelyet közösen tesznek elérhetővé Görögország (DESFA), Bulgária (Bulgartransgaz), Románia (Transgaz), Moldova (VestMoldTransgaz) és Ukrajna (GTSOU) földgázszállítási rendszerüzemeltetői.

A két állami tulajdonban lévő vállalat, a DEPA Trading és az ukrán Naftogaz, ezzel a megállapodással egyesíti erőit az európai energiapiac rendkívül versenyképes és folyamatosan változó környezetében, amelyben az energiaszolidaritás és Görögország kritikus energiainfrastruktúrái növelik a regionális energiabiztonságot, és biztosítják a stabil földgázáramlást a Vertikális Folyosó mentén –írták.

Konstantinos Xifaras, a DEPA Commerce vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy „a DEPA Trading és a Naftogaz közötti szándéknyilatkozat mai (vasárnapi) aláírása jelentős hozzájárulást jelent a regionális energiaügyi együttműködéshez és a piaci integrációhoz egy kritikus pillanatban. A földgáz Ukrajnába történő szállítása egy megbízható, multinacionális folyosón keresztül „energiahidat” képez Görögország és Ukrajna infrastruktúrája között, támogatva Európa tágabb energetikai ellenálló képességét. Az amerikai LNG szállítását az ATLANTIC – SEE vállalat végzi, amelyben a DEPA 40 százalékos részesedéssel rendelkezik”.

Fotó: Shutterstock