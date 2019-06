Az EMNP és az MPP is feljelentést tesz az ügyészségen

A jövő évi büdzsé az adócsökkentés költségvetése lesz, 2020-ra 500 milliárd forint adóteher-csökkentést tervez a tárca a gazdaságvédelmi akcióterv alapján - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A mai adócsökkentési politikával szemben Gyurcsányék agyonadóztatták a magyar vállalkozásokat, amikor kormányon voltak - mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Nagyon magas színvonalú oktatásra van szükség ahhoz, hogy a gazdaság kellőképpen növekedni és fejlődni tudjon, ez a kormányzat újonnan megfogalmazott küldetése – mondta Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Továbbra is részt vesz a Jobbik az ellenzéki előválasztási folyamat szervezésében, mert fontosnak tartja, hogy a budapesti ellenzéki szavazók átlátható és demokratikus folyamat során választhassák ki a Fidesz főpolgármesterének legesélyesebb kihívóját. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje Budapest „zöldítésében”, a „lakhatási válság” felszámolásában, valamint az egészségügy és a közlekedés kérdésében kezdeményezett vitát az ellenzéki budapesti előválasztáson indulók között. Zugló gazdálkodása romokban van Karácsony Gergely polgármester alkalmatlansága miatt - mondta Borbély Ádám, a budapesti Fidelitas elnöke. Karácsony Gergely XIV. kerületi polgármester szerint Zuglónak nincs adóssága. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke a mindennapok hőseinek nevezte azokat, akiknek hivatásuk a bajba jutott emberek életének, egészségének megmentése. Elkezdődtek a nyári hadgyakorlatok, amelyekben Magyarországon négyezer katona vesz részt 700-800 technikai eszköz és több mint negyven helikopter támogatásával - közölte Sándor Zsolt, a Magyar Honvédség dandártábornoka. Megérkezett Budapestre a Shanghai Airlines első járata a Sanghaj-Putungi repülőtérről, a járat hetente háromszor közlekedik a két város között. Elindult a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors a budapesti Keleti pályaudvarról a csíksomlyói búcsúba - közölte Petrus György, az utazást szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetője. Fidesz: A magyar kormánypártok mélységesen elítélik a román szélsőségesek akcióját. Az úzvölgyi magyar katonai temetőnél történt erőszak és provokáció elfogadhatatlan. Az erdélyi magyarok számíthatnak a kormánypártok támogatására. Bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az úzvölgyi események miatt a budapesti román nagykövetet, de ő a diplomáciában példátlan módon megtagadta a párbeszédet - mondta Magyar Levente, a KKM parlamenti államtitkára. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a történtekről azt írta Facebook-oldalán: „ha ezt a barbárságot a román politika nem akarta megakadályozni, akkor az morális botrány, ha nem tudta, az pedig államigazgatási csőd”. Mélységesen elítéli a Mi Hazánk Mozgalom az úzvölgyi katonatemetőben történt román provokációt. A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget hibáztatja az úzvölgyi katonatemetőben történt incidensért és Klaus Iohannis román elnök közbelépését sürgeti a Traian Basescu volt államfő által alapított ellenzéki Népi Mozgalom Pártja. A román belügyminiszter és Hargita megye prefektusának lemondását követeli az RMDSZ az úzvölgyi katonatemetőben történt incidensek miatt. Kemény vitákra lehet számítani az EP-választásokat követő egyeztetéseken, ám már most látszik, hogy ezek során Közép-Európának sokkal erőteljesebb érdekérvényesítő képessége lesz - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. Zuzana Caputová szlovák köztársasági elnök, választási ígéretéhez híven a jövőben szeretne szorosabban együttműködni az országban élő nemzeti kisebbségekkel is, ezért héttagú kisebbségi tanácsadói testületet hoz létre. Előzetes bejelentésének megfelelően távozott a kormányzó brit Konzervatív Párt éléről Theresa May miniszterelnök. Legalább 83 ember vesztette életét a szír kormányerők és dzsihadista csoportok, illetve iszlamista felkelők közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén. A menekültügyi és a bevándorlási szabályok reformjáról fogadott el törvénycsomagot a német szövetségi parlament. Mexikó a guatemalai határhoz vezényli nemzeti gárdáját - jelentette be Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter Washingtonban. A diplomata elmondta: folyamatosan tárgyalnak az Egyesült Államokkal a migráció megfékezéséről. ENSZ: Meghaladta a 4 milliót azoknak a venezuelaiak száma, akik a hazájukat sújtó válság miatt elhagyták az országot. Erős robbanás rázta meg a dél-svédországi Linköping városát, a detonációban 19 ember megsérült, több épület megrongálódott - egyelőre nem lehet tudni, mi okozta a robbanást. Holtan találtak meg a mentőegységek egy hat nappal korábban eltűnt brit turistát Peru középső részén - jelentették be Limában. Négy holttestet és 11 tonna szemetet hoztak le a Mount Everestről nepáli serpa hegyi vezetők az egy hónapos takarítás során. Heves vihar pusztított Nepál délnyugati részén, a vihar fákat és villanypóznákat csavart ki, épületeket rongált meg, legkevesebb két ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Olajkitermelő platformnak ütközött egy ellátóhajó Norvégia partjai mentén - a legénységet evakuálták, személyi sérülés nem történt. Megérkezett a Clark Ádám úszódaru a dunai hajóbaleset mentéséhez. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság több mint 200 kilométernyi Duna-szakaszon 15 hajóval kutatja a dunai hajóbaleset során eltűnteket egészen az országhatárig - közölte Prohászka Richárd, a kapitányság vezetője. Megerősítette a Fővárosi Főügyészség azt a sajtóhírt, hogy áprilisban Hollandiában is okozott balesetet a szállodahajó kapitánya. A Viking Cruises viszont azt állítja, az ukrán férfi akkor nem kapitányként szolgált. Gyermekek személyi szabadságának megsértése és gyermekpornográfia miatt első fokon hat év börtönre ítélte a Tatabányai Járásbíróság B. Rolandot, aki korábban egy tatabányai iskola hitoktatójaként dolgozott. Hat és fél év börtönre ítélték nem jogerősen a Bróker Józsiként ismertté vált csalót – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. A pünkösdi hosszú hétvége mindhárom napján egész nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között jár a 3-as metró. Babos Tímea és Kristina Mladenovics döntőbe jutott a női párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon. Balázs Attila bejutott a döntőbe a csehországi Prostejovban zajló salakpályás férfi tenisztornán. A Puskás Aréna nyitómérkőzésén Uruguayt fogadja a magyar labdarúgó-válogatott november 15-én.