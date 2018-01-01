2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

„Az emberiség 2017-et sokféleképpen tékozolta el”

Hír TV

2018. január 1., hétfő 09:04, frissítve: hétfő 10:39

Ferenc pápa szerint az elmúlt esztendőt háborúk és hazugságok árnyékolták be.

A katolikus egyházfő év végi hálaadó miséjén a Szent Péter-bazilikában úgy fogalmazott, az emberiség 2017-et sokféleképpen tékozolta el, a háborúk nyilvánvaló jelei annak az újra megjelenő és abszurd gőgnek, amely a társadalom és a környezet pusztulását okozza.

Ferenc Pápa arra szólította fel az embereket, vállaljanak felelősséget tetteikért.

 

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