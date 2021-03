Az EMA jövő héten hoz döntést a Johnson and Johnson oltóanyagának ajánlásáról

2764 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 435 689-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 130 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 15 188 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 721 ezer fő a beoltottak száma, közülük csaknem 253 ezren a második oltást is megkapták. A koronavírus-járvány jelenlegi szakaszában az a legfontosabb, hogy meg tudjuk akadályozni a súlyos lefolyású, szövődményes eseteket és a kórházba kerülést. Erre valamennyi védőoltás képes - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Egész Európa a kínai és az orosz vakcinára vár, ezekért állnak sorba, miközben Magyarországra már mindkét oltóanyagból érkezett - mondta Menczer Tamás államtitkár. Újabb, csaknem 115 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra. Jövő hét szerdáig 395 ezer regisztrált idős embert oltanak be - közölte György István, az oltási munkacsoport vezetője. Ehhez a Sinopharm, a Moderna vakcináit már elkezdték kiszállítani a háziorvosokhoz, a Pfizer oltóanyagát pedig a kórházakba. Karikó Katalin, a Pfizer-vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó biokémikus szerint az is megfelelő, ha három hét helyett 35 nap telik el az első oltás után a második adag beadásáig. Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzése azt bizonyítja, hogy semmit nem tanult az őszödi beszédből és számára semmi sem drága, még az emberélet sem - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Gyurcsány Ferenc a kormányfőnek beadott vakcinát is képes volt megkérdőjelezni, amivel csak egy dolgot erősített meg: „a régi világ embere Őszöd óta semmit sem változott, ha most épp az oltásokról kell hazudni, akkor azt teszi” - közölte Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint „roppant szánalmas dolog, ha a régi miniszterelnök a mostani miniszterelnököt azzal vádolja, hogy nem is azt a vakcinát kapta meg, amelyiket a sajtóban is látni lehetett”. A budapesti Fidesz szerint csúnyán belerúgott a főváros vezetése az egyébként is földön fekvő vendéglátósokba: a cégek számlájára éppen megérkeztek a kormány által folyósított bértámogatások, amikor a főváros inkasszózta a tavalyi iparűzésiadó-előlegeket. Nem jelent meg Czeglédy Csaba ügyvéd-üzletember, Gyurcsány Ferenc barátja a Kecskeméti Törvényszéken. A vád szerint 2011 és 2016 között a volt szocialista képviselő bűnszervezetén keresztül több mint 6 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Időhúzásra játszhattak Czeglédy Csabáék – állítja a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula a Hír tv-nek elmondta, azért húzódott idáig az ügy, mert a Kecskeméti Törvényszék megállapította, hogy két olyan védő is volt az ügyvédek sorában, akik összeférhetetlennek minősülnek. Az egészségügyben dolgozók több mint 95 százaléka aláírta az új jogállási törvénynek megfelelő szerződését - közölte Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató. A Fidesz szerint a baloldal álhíreivel ellentétben a magyar egészségügyi dolgozók döntő többsége elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, eközben pedig minden idők legnagyobb orvosi és ápolói béremelése zajlik. A magyar gazdaság ellenállóbb az uniós átlagnál, és hamarabb magára talált, mint a 2008-as válság után – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. Tavaly, amikor minden visszaesett a világgazdaságban, a magyar export újra meghaladta a 100 milliárd eurót - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egy év alatt, az azonnali fizetési rendszer elindulása óta közel 150 millió tranzakció teljesült azonnal 30 ezermilliárd forint értékben - közölte a Magyar Nemzeti Bank. A Wizz Air vezérigazgatója szerint az emberek mobilitási igénye vissza fogja állítani az utazási kedvet, a légiközlekedési iparág talán 2024-25-re jut újra a 2019-es szintre. A tavaly áprilisi indulása óta 28 ezer kis és közepes vállalkozást 1836 milliárd forint forráshoz juttatta a Növekedési Hitelprogram Hajrá program - közölte a Magyar Nemzeti Bank. Megkezdte működését Debrecenben a Vitesco Technologies 100 millió eurós beruházással épült üzeme, amely a tervek szerint 450 munkahelyet teremt 2022 közepéig. Az utánfutók alkatrészeit gyártó Autóflex-Knott Kft. Kecskeméten modernizálja, az Amerikai Egyesült Államokban pedig megkezdi gyártási tevékenységét, a kormány mindkettőhöz támogatást nyújt - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Néppárt az önfeladás útját járja évek óta, erre példa az is, ahogy a migráció kérdéséhez viszonyultak - mondta Simicskó Istvánnal a KDNP frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Vlagyimir Nyikolajevics Szergejevet, Oroszország leköszönő magyarországi nagykövetét. Magyarország álláspontja szilárd: a kölcsönös tisztelet talaján állva, a józan észre alapozva akarja fejleszteni a kapcsolatait Oroszországgal is oly módon, hogy az mindkét országnak előnyös legyen - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyar rendőrök indultak Észak-Macedóniába és Szerbiába, hogy segítséget nyújtsanak a határőrizeti feladatok ellátásában Akárcsak az oszmán-török hódítás idején, Bulgária ma is védi Európát - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szófiában. A világon 114,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,5 millió, a gyógyultaké 64,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában eddig kevesebb mint ötezren kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, eközben a betegség halálos áldozatainak száma a járvány kezdetétől mostanig meghaladta a 26 ezret. Franciaországban már nemcsak az orvosok, hanem a gyógyszerészek, az ápolók és a szülészek is beadhatják a koronavírus elleni bármelyik vakcinát, az AstraZeneca-oltóanyagot ezentúl a 65 és 75 év közötti korosztály is megkaphatja. Kizárólag kijárási tilalommal, az érintkezések teljes megtiltásával lehet megakadályozni a koronavírus-fertőzés további terjedését Szerbiában - jelentette ki Predrag Kon, az ország legismertebb járványügyi szakértője. Március 28-ig meghosszabbíthatják Németországban az új koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások többségét a szövetségi kormány és a tartományi kormányok tanácskozására készülő javaslat kiszivárogtatott vázlata szerint. Olaszországban a vakcinahiány miatt nem halad az oltás, a halottak száma meghaladta a 98 ezret - közölte a római az egészségügyi minisztérium. Oroszország augusztusra érheti el a kollektív immunitást - jelentette ki Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes. Megérkezett Irakba a koronavírus elleni első vakcinaszállítmány: 50 ezer adag kínai Sinopharm-oltóanyag - közölte az ország egészségügyi minisztere. A muzulmán hívők csak akkor vehetnek részt a kis és nagy zarándoklatokon Mekkába és Medinába, ha be vannak oltva a koronavírus ellen - jelentette a szaúdi média. Szabadon engedték elrablóik azt a több száz diáklányt, akiket február végén hurcoltak el az északnyugat-nigériai Zamfara állam egy bentlakásos iskolájából. Többrendbeli pénzmosásért és megvesztegetésre való felbujtásért letöltendő börtönre ítélte első fokon a bukaresti táblabíróság Ioana Basescu közjegyzőt és Elena Udrea volt turisztikai minisztert egy illegális kampányfinanszírozási ügyben. Kitört két indonéziai tűzhányó, hamufelhőt lövellnek a magasba és egyéb forró vulkáni törmelékeket a hegyek oldalára. Egyelőre senki nincs veszélyben. Végrehajtotta az első tesztrepülését Ausztráliában egy pilóta nélküli harci gép, amelyet arra terveztek, hogy kötelékben repüljön a pilóták által irányított vadászgépekkel, és védelmet nyújtson nekik. Életének 95. évében elhunyt Kepenyes Pál Kossuth-díjas szobrász- és ötvösművész, 56-os szabadságharcos. Rendőri intézkedés közben gyulladt ki egy migránsokat szállító autó hajnalban az M9-es autópálya Bács-Kiskun megyei szakaszán - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Országos ellenőrzés lesz az utakon március 8. és 14. között - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Felrobbant és összedőlt egy családi ház Mátranovákon, a balesetben egy ember megsérült - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 2,6-os erősségű földrengés volt hajnalban Nagykanizsa közelében - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A földmozgást a lakosság is érzékelte. Károkról nem érkezett bejelentés. Felgyorsult az apadás üteme a Közép-Tiszán, miután a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megkezdte a duzzasztást a Kiskörei Vízlépcsőnél. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - CN Barceloneta 11:10 Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a rotterdami keménypályás férfi tenisztornán. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - Puskás Akadémia FC 0:1; Budapest Honvéd - MTK Budapes 3:2 Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Győri Audi ETO KC 20:41 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves - Opten-Vasas 5:3