2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Az eltűnt tengeralattjáró nyomára bukkanhattak

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 08:02, frissítve: vasárnap 08:04

Segélykérő jeleket fogtak a legénységtől.
Nyomtalanul eltűnt a tengeralattjáró

Hír TVNyomtalanul eltűnt a tengeralattjáró

Az eltűnt tengeralattjáró nyomára bukkanhattak Argentínában.

A védelmi minisztérium szerint a vízi járműtől származó segélykérő műholdjeleket észleltek - most a pontos helyzetét próbálják meghatározni. A tengeralattjáró több mint négyszáz kilométerre volt az argentin partoktól, amikor szerda reggel elvesztették vele a kapcsolatot.

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Argentínatengeralattjáró

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