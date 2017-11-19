Az eltűnt tengeralattjáró nyomára bukkanhattak

VÁLASZTÁSI NAGYGYÛLÉST SZERVEZETT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM AZ ELLENZÉKNEK, A PÁRTVEZETÕK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FONTOSSÁGÁT HANGOZTATTÁK A FÕVÁROSI RENDEZVÉNYEN.
ELSZÁMOLTATÁST, NYUGDÍJKORREKCIÓT, SZABAD ISKOLÁKAT ÍGÉRT GYURCSÁNY FERENC A DK VÁLASZTÁSI PROGRAMBEMUTATÓJÁN SALGÓTARJÁNBAN.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE FELVETETTE, HOGY AZOK FIZESSENEK TÖBB ADÓT, AKIK AZ ÁTLAGKERESET DUPLÁJÁT KERESIK.
GYURCSÁNY FERENC: A KORMÁNY ÁLTAL MEGHURCOLT EMBEREKET KÁRPÓTOLNI KELL.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁNAK RÉSZE, HOGY BE AKARJA ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT.
MOLNÁR GYULA: AZ MSZP MEG AKAR ÉS MEG FOG ÁLLAPODNI POLITIKAI PARTNEREIVEL; NEM ELLENZÉK-, HANEM KORMÁNYVÁLTÁSRA KÉSZÜLNEK.
HÉTFÕN KEZDI AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST A MOMENTUM A CIVILTÖRVÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL.
BEIDÉZTÉK DOBREV KLÁRÁT A NAV-HOZ, AZ ALTUS-VEZÉRT TANÚKÉNT HALLGATJÁK MAJD MEG A CZEGLÉDY CSABA CÉGÉNEK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNRÕL.
TÁLLAI ANDRÁS: A HIBÁZÓ MIKROVÁLLALKOZÁSOK MÉG BÍRSÁG NÉLKÜL PÓTOLHATJÁK ADÓFIZETÉSI MULASZTÁSUKAT, A NAV REVIZORAI HOLNAPTÓL KERESIK FEL ÕKET.
MAGYAR POSTA: A MEGSZOKOTT RENDBEN TÖRTÉNIK AZ EMELT ÖSSZEGÛ NYUGDÍJAK KÉZBESÍTÉSE; DECEMBERBEN AZ ÜNNEPEK MIATT MÁR 4-ÉN ELKEZDIK A KIFIZETÉST.
ALÁÍRTÁK A SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRÉT LÉTREHOZÓ NYILATKOZATOT AZ UNIÓS VEZETÕK GÖTEBORGBAN.
BÁR KORÁBBAN KOMOLY FENYEGETÉSNEK NEVEZTE A SZOCIÁLIS PILLÉRT, MOST MÉGIS ALÁÍRTA AZ ARRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT ORBÁN VIKTOR.
A SVÉDORSZÁGI TALÁLKOZÓN TÖBB UNIÓS VEZETÕVEL IS TÁRGYALT ORBÁN, AZ EP ELNÖKÉVEL SZÓBA KERÜLT A SOROS-ELLENES NEMZETI KONZULTÁCIÓ IS.
AZ EURÓPA TANÁCS FÕTITKÁRÁVAL A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK JOGAIT KORLÁTOZÓ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNYRÕL BESZÉLGETETT ORBÁN VIKTOR.
NÉMETH ZSOLT: AZ EP ELNÖKE FELSZÓLÍTOTTA UKRAJNÁT A VELENCEI BIZOTTSÁG DECEMBER 9-ÉN NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÕ AJÁNLÁSAINAK VÉGREHAJTÁSÁRA.
KIJEVBEN BEKÉRETTÉK A LENGYEL NAGYKÖVETET EGY UKRÁN ÁLLAMPOLGÁR BEUTAZÁSÁNAK MEGTILTÁSA MIATT.
461 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT MENTETTEK KI SPANYOL MENTÕHAJÓK A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL.
TRUMP ÉS MACRON A SZÖVETSÉGESEK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉVEL ELLENSÚLYOZNÁ IRÁN ÉS A HEZBOLLAH SZÉLSÕSÉGES LIBANONI SÍITA SZERVEZET DESTABILIZÁLÓ TEVÉKENYSÉGÉT.
A KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁVAL FENYEGET A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET, HA A TRUMP-KORMÁNY BEZÁRATJA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELETÉTÜKET.
DONALD TRUMP FELFÜGGESZTETTE AZ ELEFÁNTTRÓFEA AMERIKAI BEVITELÉT ENGEDÉLYEZÕ DÖNTÉST.
HÉT SIKERTELEN MÛHOLDAS HÍVÁS AZ ARGENTIN VÉDELMI TÁRCÁNÁL, ÚGY VÉLIK, AZ ELTÛNT TENGERALATTJÁRÓ LEGÉNYSÉGE PRÓBÁLT KAPCSOLATOT TEREMTENI.
AMERIKAI ROMBOLÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONTATÓHAJÓ JAPÁN PARTJAINÁL, AZ ÜGYBEN VIZSGÁLAT INDULT.
TÖBB TÍZEZREN KÖVETELTÉK ZIMBABWE FÕVÁROSÁBAN A 93 ÉVES DIKTÁTOR, ROBERT MUGABE TÁVOZÁSÁT, AKIT SAJÁT PÁRTJA IS LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTT FEL.
TÖBBEN BENT ÉGTEK EGY KIGYULLADT LAKÓHÁZBAN PEKINGBEN, A 19 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ KATASZTRÓFA OKA EGYELÕRE ISMERETLEN.
ELHUNYT MALCOLM YOUNG ROCKZENÉSZ, GITÁROS, DALSZÖVEGÍRÓ, AZ AC/DC ALAPÍTÓ TAGJA.
VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL ZÁRULT ANNAK A FÉRFINAK AZ ÜGYE, AKI BUDAPESTEN, A SZENTENDREI ÚTON KÉT FIATAL HALÁLÁT OKOZTA IDÉN MÁRCIUSBAN.
EGY JÁRMÛRÕL LESZAKADT ALKATRÉSZ OKOZOTT BALESETET A 63-AS ÚTON SÁRBOGÁRDNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KIGYULLADT EGY LAKÓHÁZ HAJDÚSZOBOSZLÓ KÜLTERÜLETÉN, A TÛZBÕL KÉT EMBERT HOZTAK KI, EGYIKÜK MEGHALT.
50 ÉVES DROGDÍLERT FOGTAK GÖDÖN, A HÁZKUTATÁS SORÁN EGY KILÓNYI KOKAINT, SPEEDET ÉS MARIHUÁNÁT, ILLETVE EGYMILLIÓ FORINTOT TALÁLTAK NÁLA.
ELFOGTÁK BUDAÖRS, TÖRÖKBÁLINT ÉS BIATORBÁGY RÉMÉT, A FÉRFI 2014 ÓTA 55 HELYRE TÖRT BE, KÉSZPÉNZT, ÉKSZERT, MÛSZAKI CIKKEKET RABOLT.