Az előző elnököt börtönbe juttató bíró lesz az új államfő első minisztere

Átköltözteti országa izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe az új brazil elnök. Jair Bolsonaro ezt Twitter-üzetetben jelentette be. Az izraeli kormányfő azonnal történelminek minősítette a döntést. Bolsonaro közben megnevezte az új igazságügyminiszter-jelöltjét, a posztra Segio Moro-t szánja, aki az előző baloldali elnököt börtönbe juttatta korrupció vádjával.

Korrupcióellenes nagyágyút igazolt a megválasztott brazil elnök. Sergio Moro neve az úgynevezett autómosó műveletben vált ismertté, aminek keretében a korábbi brazil elnököt Luiz Ignacio Lula de Silva-t elítélték. A korábbi bíró több tucat Petrobras-vezetőt és más, a botrányban érintett személyt juttatott börtönbe, a részben állami olajvállalat keretein belül kialakított, vesztegetési rendszerben való érintettsége miatt. Moro a tárgyalás előtt nem akart a programjáról beszélni az újságíróknak.

„Úgy vélem, hogy korai ez még. Tárgyalásokat kell folytassunk. Engem meglep, hogy az emberek azt mondják, hogy nem kellene beszélnem egy olyan elnökkel, akit most választott meg több mint 50 millió brazil” – mondta Moro.

A 46 éves bíró korábban visszautasította, hogy politikai ambíciói lennének. Mégis elrepült Rio De Janeiróba, hogy az elnök otthonában egy órát tárgyaljon a kinevezéséről.

„Elfogadja, hogy igazságügyi miniszter legyen. Elmondta, hogy mit szeretne csinálni, ha megvan a lehetősége és szabadsága, hogy végrehajtsa amit eltervezett, hogy harcoljon a korrupció és a szervezett bűnözés ellen, természetesen a törvények és az alkotmány keretein belül” – mondta Jair Bolsonaro.

Az ellenzék szerint az autómosó művelet pusztán politikai indíttatású volt és csak azt a célt szolgálta, hogy Lula-t és a baloldali Munkáspártot félreállítsák. Sergio Moro az ügyet más bírókra hagyja majd.

„Szeretné végrehajtani a programját. Ez boldoggá tesz, mert végül is ami leginkább érinti a brazilokat az a korrupció kérdése. És most Moro globálisan is küzdeni fog ez ellen Brazíliában és nem csak az autómosó műveleten keresztül” – tette hozzá Bolsonaro.

Jair Bolsonaro a teljes kabinetjét még novemberben bemutatja és januárban veszi át a hivatalát. Első intézkedéseként már be is jelentette: hivatalba lépése után átköltözteti országa izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe. Az izraeli kormányfő azonnal történelminek minősítette a döntést. Az Egyesült Államok már korábban, tavaly decemberben ugyanilyen döntést hozott. Példáját követte Guatemala és Paraguay is, de az utóbbi később visszakozott.