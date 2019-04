Az elnök betiltotta a merényletekkel kapcsolatba hozott két iszlamista csoportot

Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerint a búzaszentelés sok évszázados ünnepének megtartása azt üzeni, hogy „mi, magyarok életünkben, munkánkban és sorsunkban összetartozunk”. A Fidesz arra szólítja fel a szocialista párt vezetését, hívja vissza és távolítsa el az Országgyűlésből és a magyar közéletből Bangóné Borbély Ildikót, az MSZP országgyűlési képviselőjét. Bangóné 3 millió magyar embert patkányozott le - reagált a miniszterelnök kabinetfőnöke a Bayer Showban az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kijelentésére. Rogán Antal szerint ez is a vesztes választásokat követő ellenzéki forgatókönyv része. Ha a színjátszás és a hazudozás nem jön be, a szocialisták a velük egyet nem értő szavazókat szidják és minősítik. Karácsony Gergely polgármesteri tevékenysége egy kerületi vezetőtől elvárható minimális színvonalat sem éri el, és ő maga teljesen alkalmatlan arra, hogy Zugló ügyeit vigye – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A kémkedéssel vádolt volt jobbikos Kovács Bélának még a házvezetőnője is orosz - derítette ki a Hír TV Informátor című műsorának stábja, amikor Budapest környéki villájában kereste az Európai Parlamenti képviselőt. A volt jobbikos Kovács Bélát azzal vádolják, hogy kémkedett az Európai Uniós intézmények ellen Oroszország javára. Vadai Ágnes jól tette, hogy részt vett a Jobbik által is szervezett jászberényi lakossági fórumon - jelentette ki Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője. Arató Gergely szerint az volt a cél, hogy helyi szinten jó együttműködés alakuljon ki az ellenzéki pártok között - korábban a Jobbik nőimitátornak nevezte Vadai Ágnest. Kínos, ahogy Gyurcsány riszálja magát - írta ki Facebook oldalára Fekete-Győr András, a Momentum elnöke. Magyarország számára az uniót irányító brüsszeli bevándorláspártiak tervei kockázatot jelentenek, ahhoz, hogy hazánk a maga elé kitűzött célokat el tudja érni, erős Európára van szükség - mondta Hollik István kormányszóvivő. Sorsdöntőnek nevezte a május 26-iki EP-választást Vécsey László fideszes képviselő Gödöllőn, aki szerint könnyen előfordulhat, hogy a település betelepítési vagy bevándorlási célponttá válik. A kormány valós igényekre valós válaszokat ad a családvédelmi akciótervvel, amelynek része, hogy a családok hétszemélyes autóra akár 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő állami támogatást is kaphatnak - mondta Beneda Attila államtitkár. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár komoly eredménynek tartja, hogy a csokkal közel félmillió ember otthonteremtését sikerült segíteni. Novák Katalin szerint a csok beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Novák Katalin a közelgő EP-választásokról szólva kiemelte: oda kell figyelni arra, hogy az emberek biztonságban akarnak élni, és komolyan kell venni a tömeges bevándorlás jelentette fenyegetést. Mind nagyobb problémát jelent az útszéli, illegális szemetelés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek - mondta Pécsi Norbert Sándor, a cég kommunikációs osztályvezetője. A kormány sokat tesz azért, hogy a kistermelők egyre több lehetőséghez jussanak, ennek is köszönhetően ma háromszor annyian tevékenykednek, mint 2010-ben - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Elkészült a békásmegyeri piac új csarnoképülete és az ahhoz tartozó mélygarázs. Az átadó ünnepségen a pénzügyminiszter mondott beszédet. Horvát-magyar együttműködésben épült összesen csaknem 8 kilométernyi kerékpárút Zalakaroson és a horvátországi Kőrösön. Gyűjtést hirdet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a húsvétvasárnap Srí Lankán elkövetett terrortámadások sérültjei, az áldozatok családtagjai javára és a megrongált templomok helyreállítására. Az elmúlt évtized értékes politikai leckéire kell alapoznunk az átalakuló világrend kihívásaira adott válaszainkat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az „Egy övezet, egy út” elnevezésű pekingi csúcstalálkozón. Orbán Viktor hangsúlyozta: a kilátástalanság migrációhoz vezet, a szabad kereskedelem pedig fizikai összeköttetések nélkül csak üres beszéd. Az Egy övezet, egy út fórum résztvevői több mint 64 milliárd dollár értékben kötöttek együttműködési megállapodásokat a kezdeményezés Pekingben megtartott csúcstalálkozóján - közölte Hszi Csin-ping kínai elnök. Magyarországnak fontos, hogy Kína selyemút-koncepciója, az Egy övezet, egy út kezdeményezés nemcsak a tengeri és a szárazföldi, hanem a légi közlekedésben is jelen van - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. A kereszténység nem a múlt múzeumba való része, hanem az európai értékrend alapja, amely biztosítja az eligazodást a jövőben - hangsúlyozta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti választási csúcsjelöltje. Elraboltak és megöltek egy 9 éves palesztin kisfiút egy belgiumi menekültszállón - a rendőrök öt palesztin férfit tartóztattak le, közülük hárman a belga állam által működtetett menekültszállón laktak. Az antwerpeni ügyészség szerint a belgiumi táborban működő bűnbanda tagjai 100 ezer euró váltságdíjat követeltek a kisfiúért, akit később összekötözve, egy közeli árokban találtak meg holtan. Tizenöt ember - köztük hat gyermek - holttestére bukkantak Srí Lanka keleti részén egy lakóházban, abban a körzetben, ahol korábban lövöldözés tört ki a biztonsági erők és fiatal muszlimok között. Nicolás Maduro elnök több mint kétszeresére, havi mintegy 8 dolláros összegre emelte a minimálbért a súlyos társadalmi-gazdasági válság sújtotta Venezuelában. Tömegbaleset volt a kaliforniai Sunnyvale városban, a rendőrök szerint az elkövető szándékosan hajtott a tömegbe. Akihito császár lemondását és Naruhito herceg trónra lépését is magában foglaló, tíznapos ünnepi időszak kezdődött Japánban. Több mint 900 embert helyeztek karanténba kanyaró gyanúja miatt Los Angelesben az elmúlt héten - jelenleg az Egyesült Államok 22 tagállamában tartanak nyilván kanyarós betegeket, január óta már 695 új megbetegedést regisztráltak. Metángázrobbanás történt egy kelet-ukrajnai szénbányában - 17 bányász életét vesztette. Vizsgálat megindítását szorgalmazta a Barátság kőolajvezetéken át érkezett szennyezett olaj ügyében az orosz elnök. Lesodródott az útról egy személyautó Mocsa és Kocs között - a balesetben a 78 éves sofőr életét vesztette. Két autó frontálisan ütközött Szentendrén, a Szentlászlói úton - sikerült újraéleszteni a baleset legsúlyosabb sérültjét. A lajosmizsei vasútvonalon korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest hatástalanítása miatt. Kerékpáros felvonulás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz vasárnap Budapesten - a lezárások érintik az Árpád hidat, a Margit hidat, a Petőfi hidat, a Hősök terét, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot is. Történelmi győzelmet aratott Hosszú Katinka, ő nyerte a Bajnokok Sorozata elnevezésű úszóviadal első versenyszámát 400 méter gyorson a kínai Kuangcsouban. Babos Tímea és Kristina Mladenovic bejutott a döntőbe az isztambuli salakpályás női tenisztorna párosversenyében. Pusztai Liza a hatodik helyen végzett a szöuli kard Grand Prix-n. Női kézilabda NB I: A Győri Audi ETO KC 33:29-re győzött a Ferencváros otthonában, ezzel biztosította újabb címét. Női kosárlabda NB I: A ZTE vendégeként nyert a Győr, és előnybe került a bronzcsatában. Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros labdarúgócsapata. Labdarúgó NB I: Újpest - Debrecen 1:1; Paks - MTK Budapest 1:0; Mezőkövesd - Diósgyőr 3:0; MOL Vidi - Puskás Akadémia 1:1; Kisvárda - Haladás 1:2 Férfi vízilabda ob I: Szolnoki Dózsa - ZF-Eger 15:9 Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzését, így ő rajtolhat az élről. A spanyol szervezők bejelentése szerint nem szolgáltatott pozitív mintát a kenyai Abraham Kiptum, a félmaraton világcsúcstartója azon a doppingvizsgálaton, amelyet a tavalyi rekorddöntése alkalmával végeztek el nála.