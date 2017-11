Az egyiptomi mészárlás áldozataiért imádkozott a pápa

Az egyiptomi terrortámadás muszlim áldozataiért imádkozott Ferenc pápa a Vatikánban.

A katolikus egyházfő arról is beszélt, hogy a mianmari rohingja népirtás áldozatainak is nemzetközi segítségre van szükségük. Ferenc pápa vasárnap este utazik Mianmarba, ahol augusztusban kezdődött népirtás az ország muszlim kisebbsége ellen. Az egyházfő egy hétig lesz Dél-Ázsiában, Bangladesbe is elutazik.