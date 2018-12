Az Egyesült Királyság szabadon visszavonhatja uniós kilépési szándékát

Több ezren tüntettek a brit kormány brexit-javaslatcsomagja ellen vasárnap Londonban. A demonstrációt a brit kilépést szorgalmazó, euroszkeptikus UKIP párt szervezte. A város keleti felében pedig, egy másik tüntetésen új népszavazás kiírását követelték.

Egy új referendum kiírása a brit brexitminiszter szerint komolytalanná tenné Nagy-Britanniát, és a tárgyalási esélyeket is rontaná. „Ez egy nagyon kemény tárgyalás volt, aminek a sikeréért az elmúlt 2 évben a miniszterelnök éjt nappallá téve dolgozott. Akik most csak úgy egyszerűen vissza akarnak menni az elejére, és feltenni a kérdést még egyszer, azok azt kockáztatják, hogy ha most újrakezdjük, és új kérésekkel állunk elő, akkor a többiek, mondjuk a franciák vagy a spanyolok is meggondolhatják magukat” – jelentette ki Stephen Barclay.

A kilépéshez ragaszkodott a volt külügyminiszter is. Boris Johnson szerint, ha a képviselők az ír határ kérdése miatt leszavazzák May javaslatát, akkor az egyben felhatalmazás lenne arra, hogy az uniós csúcson Nagy-Britannia visszavonja a kilépési szándékát.

„Semmi nem végleges, amíg nincs lezárva. Hadd mondjam másképp, ha a miniszterelnök vissza tud menni a héten Brüsszelbe, és azt mondja, hogy bocsánat, de az ír határról szóló javaslat elég népszerűtlen, nemcsak a nép, hanem az alsóház körében is. És ha az alsóház megadja nekünk azt az erős felhatalmazást, hogy megváltoztassuk a határkérdés feltételeit, akkor, ahogy a korábbi Európai Bizottsági elnök, Romano Prodi mondta, meg fognak hallgatni” – nyilatkozta.

A brexitellenes képviselők egyre erőteljesebben követelik az újbóli népszavazást. „Az üzenetünk Theresa May számára igen világos. Mi nem akarjuk az ön vízióját követni egy gonosz kis Nagy-Britanniáról, aminek zárva vannak a határai és beszűkült a látóhatára” – mondta Caroline Lucas zöldpárti alsóházi képviselő, aki hozzátette azt is: új népszavazást követelnek.

Amire most már elvileg jogi lehetőség is van, legalábbis arra, hogy London visszavonja a brexitet. Az Európai Bíróság hétfőn döntött arról, hogy Nagy-Britannia egyoldalúan, a többi tagállam beleszólása nélkül is visszavonhatja kilépési szándékát.