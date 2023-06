Az Egyesült Államokban több mint 1,4 millióan vallják magukat magyarnak, vagy magyar származásúnak

Megosztás itt:

Lauer Rice Andrea, a legnagyobb amerikai magyar ernyőszervezet vezetője elmondta, hogy az Egyesült Államok magyarságát szervezett formában több mint 100 szervezet, 78 templom, 33 magyar iskola, 25 cserkészcsapat, 12 magyar ház, múzeum és könyvtár tömöríti. Csaknem minden szövetségi államban van magyar közösség - tette hozzá.

A nemzetpolitika diaszpórát érintő egyik leghatékonyabb szervezetének nevezte a Diaszpóra Tanácsot, amelynek amerikai elnökeként dolgozik 2019. novembere óta. Ahogy fogalmazott, a tanács egyfajta globális magyar hálózatként működik, amelynek tagjai sokat tanulnak egymástól és segítenek egymásnak.

Lauer Rice Andrea a diaszpóra számára nyújtott magyar kormányzati támogatások közül komoly lehetőségnek nevezte a Körösi Csoma Sándor Programot, amelynek ösztöndíjasai friss ötleteket, lendületet, energiát visznek a közösségi életbe.

Úgy vélte, a koronavírus-járvány erősebbé tette az amerikai magyarok közösségét, részben azért, mert az interneten keresztül tartott események révén többeket elértek, és tudtak bevonni, ami maga után vonta a közösségi szellem erősödését.

A jövőre nézve két nagy kihívással szembesül az amerikai magyarság - fejtette ki Lauer Rice Andrea. Az egyik a fiatal generáció bevonása a diaszpóra életébe, amiben a két legfontosabb szervezet a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a hétvégi magyar iskolák hálózata. A második kihívásként említette, hogy azokat is minél jobban be tudják vonni a magyar közösségek életébe, akik nem beszélnek magyarul. Rámutatott, hogy az 1,4 millió magát magyarnak, vagy magyar származásúnak tartó amerikai közül mintegy 1 millióan nem beszélik a nyelvet, jellemzően második, harmadik, negyedik generáció óta az Egyesült Államokban élőkről van szó. Ugyanakkor ők is tisztában vannak gyökereikkel, ezért fontos, hogy a magyar örökséget nekik is át tudják adni a diaszpóra szervezetein keresztül - mondta az Amerikai Magyar Koalíció elnöke a közmédiának adott interjúban.