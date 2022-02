Az Egyesült Államokban 3,6 milliárd dollár értékű lopott bitcoint foglaltak le

Megosztás itt:

Az igazságügyi tárca bejelentése szerint kedd reggel vették őrizetbe New Yorkban a 34 éves Ilya Lichtenstein orosz-amerikai állampolgárt és 31 éves feleségét, Heather Morgant. Kihallgatásuk még kedden megkezdődött. Az ellopott kriptovaluta tisztára mosásával gyanúsítják őket, a tárca azonban azt nem hozta nyilvánosságra, hogy a Bitfinex elleni hackertámadással kit gyanúsítanak.

"Az őrizetbe vételek és a minisztérium által valaha lefoglalt legnagyobb összeg arról tanúskodik, hogy a kriptovaluták sem jelentenek menedéket a bűnözők számára" - hangsúlyozta közleményében Lisa Monaco igazságügyi miniszterhelyettes.

2016 augusztusában számítógépes kalóz hatolt be a kínai Bitfinex rendszerébe, és több mint 2000, engedély nélküli tranzakciót kezdeményezett, mintegy 120 ezer - akkori értéken 65 millió dollár - bitcoint ellopva. Az ügyészek most 94 ezer bitcoint foglaltak le a New York-i párnál, vagyis már nem volt meg a 2016-ban ellopott, mintegy 120 ezer bitcoin jelentős része.

A kínai kriptovaluta-tőzsdéről mintegy 2000 tranzakción keresztül lopták el a bitcoinokat, amelyek Lichtenstein digitális pénztárcájába kerültek. A férfi a közösségi hálón "tech-vállalkozónak, kódolónak és beruházási szakembernek" tüntette fel magát.

A következő öt évben 25 ezer, lopott bitcoin hagyta el a férfi digitális tárcáját kriptovalutás tranzakciókon keresztül, aranyat, illetve NFT-t (nem helyettesíthető tokent, egyedi, másra be nem cserélhető digitális érmét) vettek rajta. Az amerikai igazságügyi tárca szerint a virtuális valutát pénzmosási technikákkal használták fel: például hamis identitással nyitottak bankszámlákat.

Az összeg többi részét - amely ma 3,6 milliárd dollárt ér a bitcoin árfolyamának emelkedése miatt - az amerikai nyomozók a múlt héten szerezték vissza, és felszólították a lopás áldozatait, hogy jelentkezzenek a pénzükért.

Ha beigazolódik a gyanú, a házaspárra akár 25 éves börtönbüntetés is várhat. A nyomozás folytatódik - közölte az igazságügyi minisztérium.

MTI