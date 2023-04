Megosztás itt:

Az ukrán hadsereg és a CIA titkos jelentései szivárogtak ki.

Az Economist brit lap szerint a ukrán tábornokokon kívül magyar, izraeli és dél-koreai hivatalos személyiségeket is megfigyelt, de még az Atomenergia Ügynökség több tisztségviselőjét is. Vagyis az amerikai kémek a szövetségesekről is gyűjtöttek adatokat.

A HírTv Vezércikk című műsorában ezzel kapcsolatban a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója felidézte, hogy a CIA korábban a német kancellárt is lehallgatta.