Az Egyesült Államok kilép a WHO-ból

Megosztás itt:

Trump helyi idő szerint hétfőn, beiktatása után pár órával írta alá az erről szóló rendeletet, amelyben a lépést azzal indokolta, hogy a WHO rosszul kezelte a koronavírus-világjárványt és más globális egészségügyi válságokat, elmulasztott bevezetni égetően fontos reformokat, illetve nem volt képes függetleníteni magát egyes tagállamainak nem helyénvaló politikai befolyásától. A rendelet indoklásában kiemelték azt is, hogy a WHO továbbra is "igazságtalanul megterhelő befizetéseket" vár el az Egyesült Államoktól, miközben az amerikai népesség háromszorosával rendelkező Kína hozzájárulása a szervezet működéséhez 90 százalékkal kevesebb.

"Lehúz minket a WHO. Mindenki lehúzza az Egyesült Államokat, de ennek vége, ez nem fog így menni tovább"

- mondta az új elnök újságíróknak.

Trump rendelete értelmében az Egyesült Államok 12 hónapon belül távozik a WHO-ból, a "lehető leggyorsabban" leállítják a kormányzati befizetéseket és támogatásokat. Washington visszahívja és más munkakörbe helyezi át a WHO kötelékében dolgozó amerikai munkatársakat is.

Az Egyesült Államok mindeddig az Egészségügyi Világszervezet legjelentősebb finanszírozója volt. A 2022-23-as időszakban 1,28 milliárd dollárral járult hozzá a szervezet működéséhez.

Donald Trump első elnöki ciklusa idején, 2020-ban már elrendelte az ország kiléptetését a WHO-ból, de utódja, Joe Biden 2021-ben, szintén egyik első rendeletével visszavonta ezt az intézkedést.

Fotó: Anna Moneymaker/Getty Images