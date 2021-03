Az Egyesült Államok felülvizsgálja Kuba helyét a terrorizmust támogató országok listáján

6494 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 475 207-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 146-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, több mint egymillió a beoltottak száma, 314 ezren már a második oltást is megkapták. Eddig sosem tapasztalt mértékű romlás jellemzi az elmúlt napok járványügyi adatait, kiemelten fontos ezért a higiénés szabályok betartása és a védőoltás felvétele - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte, több településen tovább emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, és rendkívül súlyos a helyzet - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. Oltással állítható meg a koronavírus-járvány, az átoltottság jelentheti a megoldást, a Magyar Honvédség oltóbuszokkal vesz részt ebben a programban - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A katonai egészségügyben dolgozók esetében már mintegy 90 százalékos az oltottság aránya - mondta Németh Szilárd államtitkár a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában. A szigorított védekezés időtartama alatt, március 8-tól április 5-ig a közjegyzői ügyek túlnyomó többsége elintézhető - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Jelentősen emelkedett a szakképzést választó fiatalok száma, ami azt is mutatja, hogy a magyar családok vonzónak találják az oktatásnak ezen a területén az elmúlt években megvalósított változtatásokat - hangsúlyozta Schanda Tamás államtitkár. A virágboltoknak ugyan be kellett zárniuk a védelmi intézkedések szigorítása miatt, de a piaci virágos standok továbbra is nyitva tarthatnak - közölte Nagy István agrárminiszter. Véget ér a fordított adózás a munkaerő-kölcsönzésnél, április 1-től már nem a megrendelő, hanem a munkaerőt kölcsönbe adó cég számítja fel és fizeti meg az általános forgalmi adót - közölte Izer Norbert. Kormányzati támogatással elkészült a Jako-Innotec Kft. 2 milliárd forintos beruházása Szekszárdon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány jól és hatékonyan kezeli a válságot, a gazdaság teljesítőképessége tekintetében jelentős visszatérés várható – mondta a Századvég Alapítvány elnökhelyettese a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Barthel-Rúzsa Zsolt közölte: a szegénység jelentős mértékben csökkent. „Aki mást mond, az vagy a számokat nem ismeri, nem olvassa az Európai Unió statisztikáit, vagy csak egy politikai blöffről van szó a kormány lejáratása érdekében”. Rendkívül sokat porfitál Magyarország a Japánnal folytatott hatékony, a kölcsönös tiszteletre és már barátságra alapuló együttműködésből - közölte a külgazdasági és külügyminiszter miután tárgyalt Motegi Tosimicu japán külügyminiszterrel. Nem szerepel napirenden az olasz jobboldali Liga párt belépése az Európai Néppártba Matteo Salvini pártvezető szerint, aki elmondta, hogy lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik. Az európai országok migrációs politikája veszélyezteti a mediterrán útvonalon érkező migránsok biztonságát - közölte Dunja Mijatovic, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács ember jogi biztosa a bevándorlók védelméről szóló jelentésben. A világon 117,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában folyamatosan gyorsul a koronavírus-fertőzések üteme: az utóbbi három hétben másfélszeresére emelkedett, és ismét meghaladta a tízezret a kórházban ápolt fertőzöttek száma. Ukrajnában mintegy 3300 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, ami két hete a legalacsonyabb napi növekmény, az egészségügyi miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az országot már elérte a járvány harmadik hulláma. Horvátország kész nagyjából tíz-tíz Covid-beteget fogadni Csehországból és Szlovákiából - közölte Twitter-oldalán Andrej Plenkovic horvát kormányfő. Digitális egészségügyi igazolást vezetett be Kína a külföldi utazásokhoz, amely a jelenlegi szakaszban a kínai állampolgárok külföldi útjait könnyítheti meg - közölte a kínai külügyminisztérium konzuli ügyekért felelős osztálya. Az Európai Parlament képviselői megszavazták három katalán szakadár politikai vezető, köztük Carles Puigdemont volt katalán elnök mentelmi jogának megvonását. Lemondott Meliza Haradinaj-Stublla koszovói külügyminiszter, mert azzal gyanúsítják, hogy csalt a szavazatokkal az előrehozott parlamenti választásokon. Súlyos aggodalomra ad alapot az a sajtójelentés, amely szerint az Egyesült Államok kibertámadásra készül az orosz kormány komputerhálózata ellen - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Öt vádlottat súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egy ankarai bíróság abban a perben, amely az Andrej Karlov volt törökországi nagykövet ellen 2016 decemberében elkövetett merénylettel kapcsolatban folyt. Bekérette a Pekingben állomásozó brit nagykövetet egy, a kínai közösségi médiában közzétett cikk miatt a kínai külügyminisztérium. Megváltoznak az Ausztriába történő beutazás, illetve az átutazás szabályai - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kémkedés miatt fegyházat kér Kovács Béla volt jobbikos európai parlamenti képviselőre a büntetőper másodfokú eljárásában a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség. Halálra gázolt a vonat egy embert szerda reggel Albertirsán - közölte a Mávinform. Mától tanszüneti menetrend szerint közlekednek a budapesti közösségi közlekedési járatok az óvodák és az iskolák ideiglenes bezárása miatt. Fucsovics Márton bejutott a nyolcaddöntőbe a dohai keménypályás férfi tenisztornán. Labdarúgó Magyar Kupa, negyeddöntő: Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1:1, tizenegyesekkel 5:4 Férfi kosárlabda NB I: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 96:98 Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Hungast Szombathelyi KKA 23:20 Jégkorong Erste Liga: Az FTC-Telekom 4:2-re legyőzte a MAC HKB Újbuda csapatát, és 4:1-es összesítéssel megnyerte a negyeddöntő párharcát.