Az Egyesült Államok és Ukrajna a G7-találkozó keretében köti meg a kétoldalú biztonsági megállapodást

A dokumentum világossá teszi, hogy az amerikai támogatás Ukrajna számára hosszú távú, valamint együttműködést tartalmaz különösen a védelem és biztonság terén - fogalmazott Jake Sullivan, és hozzátette, hogy Washington ezzel is demonstrálni akarja kiállását az ukrán emberek mellett, és biztosítja Ukrajna biztonsági szükségleteit, nemcsak a jelenre, hanem a jövőre vonatkozóan is.

A nemzetbiztonsági tanácsadó beszámolt arról, hogy a kétoldalú biztonsági megállapodás összhangban van a 2023 júliusában, a NATO vilniusi csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozattal, amelynek nyomán eddig 15 ország kötött kétoldalú biztonsági megállapodást Ukrajnával, és ezt most az Egyesült Államok is megteszi.

