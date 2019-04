Az egész világ tragédiája a notre-dame-i tűzvész

Hosszú órákon keresztül, éjszakába nyúlóan lángolt Párizs egyik fő nevezetessége, a Notre Dame. A székesegyházban a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzat és a tetőszerkezet gyulladt ki. A tűz gyorsan tovább terjedt. Több százan vettek részt az oltásban. Először kívülről, majd belülről csinálták, hogy ne omoljon be az épület. Drónokat és helikoptereket is bevetettek, a katedrális belsejébe robotot is küldtek. A környéken lakókat kimenekítették. Bár a hatóság emberei minden tőlük telhetőt megtettek, a födém, a huszártorony beomlott. Egy tűzoltó súlyosan megsérült.

A Notre Dame szerkezete és többi tornya hajnalra megmenekült a teljes pusztulástól. Párizs polgármestere az ország történetének egyik legnagyobb szörnyűségének nevezte a szomorú esetet.

"Ez a katasztrófa az egész világ tragédiája. A katedrális mindig is a város meghatározó épülete volt, emellett a francia történelem kulcsfontosságú építménye, mégis az egész kereszténység ikonikus templomának számít. Egy igazi jelkép" - nyilatkozta Párizs első embere.

Emmanuel Macron a helyszínre sietett, csakúgy, mint a kormányfő és több miniszter is. Az elnök azt ígérte, újjáépítik a Notre Dame-ot.

"A legrosszabbat sikerült elkerülni. A tűzoltók bátorságának köszönhető, hogy a székesegyház homlokzata és 2 fő tornya nem dőlt le. A katedrális a történelmünk, az irodalmunk és a szellemünk része. Nagy eseményeink, járványaink, háborúink és felszabadulásaink színhelye, vagyis életünk epicentruma" - közölte az elnök.

Bár a lángokat megfékezték, még a hajnali órákban is folyamosan hűtötték a székesegyházat.

A templom belsejét sem kímélte a tűzvész, de sikerült szinte mindent kivinni. A kegytárgyak többsége így megmaradt és átmenetileg a párizsi városházára került. Amíg a Notre Dame-ot helyre nem állítják - tehát akár évekig - a Louvre múzeum ad majd otthont a műtárgyaknak. A festmények egy része olyan nagy méretű, hogy nem tudták kivinni, de a szakemberek abban bíznak, hogy restaurálhatóak.

Az látszik ebből, hogy mennyire sebezhetőek bizonyos szerkezetek. Öröknek gondoljuk őket, mert évszázadok vagy évezredek óta állnak, pedig valójában nagyon törékenyek. Nem egyszerű olyan automata rendszert alkotni, ami megállítja a tüzet. Új épületben igen, de a regéikben nagyon nehéz - magyarázta a Vatikáni Múzeumok egyik restaurátora a római Szent Lépcsőnél, amelyen a hagyomány szerint felment Pilátushoz, azzal a töviskoszorúval a fején, ami a párizsi Notre Dame egyik féltett emléke, és a katedrális kincstárában őrzött többi kegytárggyal együtt megmenekült.

A következő napok legnagyobb kérdése, hogy mennyire rongálódott meg az épület szerkezete. A helyzetről szakértők és építészek tanácskoznak, a tűzoltók az ő javaslataik alapján folytatják tovább munkát.

A párizsi ügyészség baleset miatt indított nyomozást. A szándékos gyújtogatás és a terrortámadás lehetőségét kizárták a hatóságok.

Adománygyűjtést kezdeményezett a francia elnök a Notre Dame felújítására. A párizsi katedrális újjáépítését a nemzeti kormányok, köztük a magyar kabinet, továbbá magánszemélyek, nemzetközi szervezetek és egyházi közösségek egyaránt támogatják. Politikusok, közéleti személyek és a vallási vezetők együttérzésüket fejezték ki a tragédia miatt.

"A Notre Dame egész Európa katedrálisa"

A Notre dame-i tűzeset sokkolta a franciákat és a világ közvéleményét. A templom ugyanis nem csak Párizs, hanem a keresztény Európa egyik szimbóluma is. Több szervezet és a különböző országok vezetői, valamint egyházi méltóságok egyaránt szolidaritásukról biztosították a franciákat a tragédia miatt.

A Vatikán megrendülten fogadta a tűzvész hírét. Ferenc pápa szóvivőjén keresztül együttérzését fejezte ki és segítséget ígért az újjáépítéshez. Fájdalmának adott hangot a szentföldi katolikus és az orosz ortodox egyház is. Csakúgy, mint Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek.

Angela Merkel kancellár arról biztosította a franciákat, hogy a németek lélekben velük vannak. Hasonlóan nyilatkozott Sebastian Kurz osztrák kancellár és Matteo Salvini olasz belügyminiszter is.

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, fájdalmas volt látni a lángoló székesegyház szörnyű képeit. Ez a katedrális a világ egyik legnagyobb kincse. A szolidaritás jeleként a francia nemzeti színekkel világították ki a San Francisco-i repülőteret.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO is támogatásáról biztosította Franciaországot. Még Irán is mély megrendülésének adott hangot a tűzeset miatt.

Az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, a Notre Dame egész Európa katedrálisa. Donald Tusk azt kérte az uniós tagállamtól, hogy segítsenek az újjáépítésben.

Emmanuel Macron államfő határozatlan időre felfüggesztette európai parlamenti választási kampányát, és adománygyűjtést jelentett be.

Több magánszemély, szervezet és egyházi felekezet is jelezte, hogy hozzájárul a munkálatokhoz.

Vlagyimir Putyin, a Föderáció elnöke orosz restaurátorok segítségét ajánlotta fel francia kollégájának.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hazánk kész segítséget nyújtani az újjáépítési munkálatokban.

"A Notre Dame világosan mutatja, kik vagyunk mi európaiak. Ezért a Notre Dame-mal történt tragédia az minden európai embert nyilvánvalóan szíven ütött. Így vagyunk ezzel, mi magunk is. És ezért, ahogy minden egyes bajba került keresztény közösségen igyekszünk segíteni, így itt is segíteni fogunk. Ez természetes"

- fogalmazott a külügyi tárca vezetője.

Gyűjtést indított a Mazsihisz, Tarlós István főpolgármester pedig jelezte, hogy Budapest is hozzájárul az újjáépítéshez. Emellett Szeged és Székesfehérvár önkormányzata 10-10 ezer euróval segíti a az újjáépítést.

Cser-Palkovics András minden olyan önkormányzatot hasonló felajánlásra buzdít, amelynek lehetősége van erre.

Hír TV