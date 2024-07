Az egész amerikai közvéleményt sokkolta a Donald Trump elleni merénylet + videó

Törcsi Péter - az Alapjogokért Központ operatív igazgatója: "Én azt gondolom, hogy sokkolta az egész amerikai közvéleményt, ami Donald Trump korábbi elnökkel szemben történt. Ugye két nappal ezelőtt megpróbálták meglőni. Sikerült is de szerencsére nem történt fatális esemény, tehát túlélte az elnök egy kisebb sérüléssel azt a lövést amit leadtak rá. Most már kiderült az is, hogy egy magányos elkövető lehetett de az biztos, és erről szól az amerikai közvélemény nagyrésze is pollitikai oldalaktól függetlenül, hogy ez a felfokozott hangulat, amit a média, különböző politikusok, az értelmiségnek egy jelentős része, főleg a demokraták a baloldal részéről trump elnökkel szemben megengedett magának az elmúlt nyolc- tíz évben az biztos hogy hozzájárulhatott ahhoz, hogy ebben a hangulatban valaki úgy döntött, hogy megpróbálja kioltani a korábbi elnök, illetve a jelenleg is legnagyobb eséllyel a novemberi választásokat megnyerő Donald Trump életét. Szeren csére ezt a cselekményt mindenki elítélte. A közbeszédnek ezt a fajta radikalizálódását mindenki elítélte, ugyanakkor van benne egyfajta álszentség, hiszen azok ítélik el a legjobban az erőszakot a demokrata pártnak a részéről, a liberális sajtónak a részéről, akik a leginkább felelősek azért, hogy a közbeszéd az ilyen mélyre süllyedt, hogy ennyire démonizálták Donald Trumpot az elmúlt nyolc-tíz évben."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.