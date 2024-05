Az EB lezárja a Lengyelországgal szemben indított 7. cikk szerinti eljárást

Kiemelték: a jogállamiság súlyos megsértésének legkevesebb két éve fennálló kockázata miatt 2017 decemberében elindított eljárás lezárását az is indokolja, hogy Varsó februárban világos cselekvési tervet mutatott be az Európai Bizottság aggályainak kezelésére, megtette az első konkrét lépéseket a terv végrehajtására, valamint elismerte, hogy a jogállamiságot meg kell őrizni.

Your browser does not support the video tag.