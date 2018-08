Az autósok alig várták, hogy átérjenek a recsegő-ropogó genovai hídon

2018. AUGUSZTUS 20., HÉTFÕ KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT, ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ JELENLÉTÉBEN FELVONTÁK MAGYARORSZÁG NEMZETI LOBOGÓJÁT AZ AUGUSZTUS 20-AI ÁLLAMI ÜNNEPEN. ÁDER JÁNOS: A JÖVÕT MA MÉG LEHET FORMÁLNI, ÉS EBBEN IS ÉRDEMES ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNK PÉLDÁJÁT KÖVETNI. A SZENT ISTVÁN-BAZILIKÁN BELÜL ÚJ HELYRE, A BEJÁRATNÁL LÉVÕ MÁRIA-OLTÁRRA KERÜL A SZENT JOBB. CSAKNEM 400 HELYSZÍNEN JELENTETTEK BE TÛZIJÁTÉKOT AZ ORSZÁGBAN AUGUSZTUS 20-ÁRA. BAKONDI: AZ ÉRINTETT SZERVEK FELKÉSZÜLTEK AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSÁRA. A KÖVETKEZÕ HÉTEN TOVÁBB APADHAT A DUNA VÍZSZINTJE, PEDIG EGY HAJÓZÁSI SZAKEMBER MÁR MOST TRAGIKUSNAK NEVEZTE A HELYZETET. AZ AKADOZÓ ÁRUSZÁLLÍTÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTEN IS ÉREZHETÕ KÁROKAT OKOZHAT. ÚJABB SIKERES MÛTÉTET VÉGEZTEK EL A BANGLADESI SZIÁMI IKREK SZÉTVÁLASZTÁSÁN DOLGOZÓ MAGYAR ORVOSOK. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK NEVÉBEN JÓKÍVÁNSÁGAIT FEJEZTE KI A MAGYAR NÉPNEK SZENT ISTVÁN ÜNNEPE ALKALMÁBÓL. POMPEO: A MAGYAR BEVÁNDORLÓK HOZZÁJÁRULTAK AZ AMERIKAI TÁRSADALOMHOZ, A MÛVÉSZETEKTÕL KEZDVE AZ ÜZLETEN ÁT EGÉSZEN A TECHNIKAI FEJLESZTÉSEKIG. ISMÉT A MENEDÉKKÉRÕK SZÉTOSZTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ EU-T AZ OLASZ KÖZLEKEDÉSI MINISZTER. KIEMELTÉK A MORANDI-HÍD ROMJAI ALÓL GENOVÁBAN A HÁROM UTOLSÓ, ELTÛNTKÉNT NYILVÁNTARTOTT EMBER HOLTTESTÉT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK TWITTER-BEJEGYZÉSEIBEN A KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZERINTE DISZKRIMINATÍV GYAKORLATÁT BÍRÁLTA. AZ AMERIKAI ELNÖK VOLT ÜGYVÉDJE ELLEN CSALÁS ÜGYÉBEN NYOMOZNAK. AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTON MÉG TÖBB BÜNTETÕ INTÉZKEDÉST SZABHAT KI ANKARÁRA, HA NEM BOCSÁTJA SZABADON A BEBÖRTÖNZÖTT LELKIPÁSZTORT. MEGLÕTTEK A SPANYOL RENDÕRÖK EGY FÉRFIT, AKI KÉSSEL TÁMADT EGY RENDÕRÕRSRE AZ ORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZÉN, KATALÓNIÁBAN. TÖRÖKORSZÁG VÁLASZOLNI FOG AZ ESETLEGES ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓKRA. EGY MOZGÓ AUTÓBÓL RÁLÕTTEK AZ ANKARAI AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG ÉPÜLETÉRE, A LÖVÉSEK EGY ÕRBÓDÉT TALÁLTAK EL, DE SENKI SEM SÉRÜLT MEG. FELOLDOTTÁK A TÖRÖKORSZÁGBAN VÁD ALÁ HELYEZETT NÉMET ÚJSÁGÍRÓRA VONATKOZÓ UTAZÁSI TILALMAT. A KORMÁNYZÁSHOZ SZÜKSÉGES PARLAMENTI TÖBBSÉG LÉTREHOZÁSÁRÓL ÁLLAPODOTT MEG A PARLAMENTBE BEJUTOTT NÉGY IRAKI POLITIKAI TÖMÖRÜLÉS. LEGKEVESEBB 19 EMBERT ÖLTEK MEG ISZLAMISTA FEGYVERESEK EGY ÉSZAKKELET-NIGÉRIAI FALUBAN. HÁROM BUSZ UTASAIT, 150 EMBERT RABOLTAK EL A TÁLIBOK AFGANISZTÁN ÉSZAKI RÉSZÉN. A TARTÓS HÕSÉG MIATT CSAKNEM AZ EGÉSZ ORSZÁGRA FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HÉTFÕRE. TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK, MIKOR VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI NAGYKÁLLÓN EGY VASÚTI ÁTJÁRÓBAN. SZEMÉLYAUTÓ ÉS RENDÕRAUTÓ KARAMBOLOZTAK VÁC BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST A 3-AS VILLAMOS VASÁRNAP KÉSÕ ESTE A FÕVÁROS X. KERÜLETÉBEN.