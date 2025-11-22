Keresés

Az Automobile Dacia következetesen, évről-évre csökkenti az alkalmazottak számát

2025. november 22., szombat 07:10 | Világgazdaság
Románia Automobile Dacia

Közel 1000 dolgozójától szabadulna meg a legnagyobb autógyártó Romániában – írta meg a helyi média.

  • Az Automobile Dacia következetesen, évről-évre csökkenti az alkalmazottak számát

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Mintegy 900 fővel csökkenteni akarja a dolgozók számát az Automobile Dacia, adta hírül a profit.ro. A francia tulajdonban levő részvénytársaság nem kollektív elbocsátás, hanem önkéntes felmondások révén szeretné elérni a célját, amire különféle juttatásokkal ösztönzik az alkalmazottakat.- a Maszol.ro portálról.

Tavaly a vállalatnál közel 11 ezer személy dolgozott. Az Automobile Dacia következetesen, évről-évre csökkenti az alkalmazottak számát. 2019-ben még közel 14 800-an dolgoztak a legnagyobb hazai autógyártónál, azóta minden évben csökkenő tendenciát mutatott a létszám.

Miközben a cégvezetés a létszámcsökkentésen dolgozik, a vállalati szakszervezet fizetésemelést szeretne, a tárgyalások folyamatban vannak. Tavaly a dolgozók érdekvédelmi szervezete nettó 1000 lejes béremelést szeretett volna elérni, amiből bruttó 700 lej lett.

A Dacia dolgozói a jól fizetett romániai munkavállalók közé tartoznak. A cégnél a nettó minimálbér 4200 lej, a nettó átlagfizetés pedig 8 ezer lej körül van.

A Dacia személygépkocsik, kedvező ár/érték arányuknak köszönhetően sikeresek a nemzetközi piacon, amiben nagy szerepe van annak, hogy Romániában, más országokhoz képest alacsonyak az autóipari bérek. Tavaly az egy járműre jutó bérköltség nem érte el a 300 eurót, ami kisebb a mexikói, a török és a kínai mutatónál.

Marokkóban még a hazainál is alacsonyabbak a bérköltségek, ami a fő oka annak, hogy a Renault, az Automobile Dacia tulajdonosa, a romániai termelési kapacitás helyett inkább az ottanit akarja növelni. Francois Provost, a Renault vezérigazgatója nemrég az észak-afrikai országban járt, ahol memorandumot írt alá, melynek értelmében 2030-ig a nagyvállalat 7500 új munkahelyet teremt.

Fotó: Shutterstock

Már ideje volt: jön a magyar Drakula-film

 A rendhagyó horror kizárólag régi vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyagából építkezik, amolyan avantgarde módon, mintha kísérleti produkció lenne, ígérik az alkotók.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

