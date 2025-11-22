Megosztás itt:

Mintegy 900 fővel csökkenteni akarja a dolgozók számát az Automobile Dacia, adta hírül a profit.ro. A francia tulajdonban levő részvénytársaság nem kollektív elbocsátás, hanem önkéntes felmondások révén szeretné elérni a célját, amire különféle juttatásokkal ösztönzik az alkalmazottakat.- a Maszol.ro portálról.

Tavaly a vállalatnál közel 11 ezer személy dolgozott. Az Automobile Dacia következetesen, évről-évre csökkenti az alkalmazottak számát. 2019-ben még közel 14 800-an dolgoztak a legnagyobb hazai autógyártónál, azóta minden évben csökkenő tendenciát mutatott a létszám.

Miközben a cégvezetés a létszámcsökkentésen dolgozik, a vállalati szakszervezet fizetésemelést szeretne, a tárgyalások folyamatban vannak. Tavaly a dolgozók érdekvédelmi szervezete nettó 1000 lejes béremelést szeretett volna elérni, amiből bruttó 700 lej lett.

A Dacia dolgozói a jól fizetett romániai munkavállalók közé tartoznak. A cégnél a nettó minimálbér 4200 lej, a nettó átlagfizetés pedig 8 ezer lej körül van.

A Dacia személygépkocsik, kedvező ár/érték arányuknak köszönhetően sikeresek a nemzetközi piacon, amiben nagy szerepe van annak, hogy Romániában, más országokhoz képest alacsonyak az autóipari bérek. Tavaly az egy járműre jutó bérköltség nem érte el a 300 eurót, ami kisebb a mexikói, a török és a kínai mutatónál.

Marokkóban még a hazainál is alacsonyabbak a bérköltségek, ami a fő oka annak, hogy a Renault, az Automobile Dacia tulajdonosa, a romániai termelési kapacitás helyett inkább az ottanit akarja növelni. Francois Provost, a Renault vezérigazgatója nemrég az észak-afrikai országban járt, ahol memorandumot írt alá, melynek értelmében 2030-ig a nagyvállalat 7500 új munkahelyet teremt.

