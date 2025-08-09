Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 09. Szombat Emőd napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az atomháború egyre növekvő veszélyére hívta fel a figyelmet Nagaszaki polgármestere

2025. augusztus 09., szombat 07:18 | MTI

Egy esetleges atomháború egyre növekvő veszélyére hívta fel a figyelmet szombaton Nagaszaki polgármestere, a japán várost ért atomtámadás 80. évfordulója alkalmából elmondott beszédében.

  • Az atomháború egyre növekvő veszélyére hívta fel a figyelmet Nagaszaki polgármestere

"Az emberiség létét fenyegető válság minden egyes, a Földön élő ember számára kézzelfoghatóbbá vált" - szögezte le Szuzuki Siro, kiemelve, hogy "a világ a konfliktusok és a töredezettség ördögi körében vergődik", valamint felszólította a vezetőket, tegyenek meg mindent az atomfegyverek megsemmisítésére. Ezzel kapcsolatban a civil társadalom befolyását is méltatta, kiemelve az atomtámadás túlélői által alapított, a nukleáris fegyverek betiltásáért küzdő Nihon Hidankjo nevű szervezetet, amely tavaly Nobel-békedíjban is részesült.

A polgármester, akinek egyébként a szülei a városban voltak a támadás idején és túlélték a tragédiát, leszögezte: biztosítani kell, hogy Nagaszaki maradjon mindörökre az utolsó város, amely ilyen támadást szenvedett el.

Isiba Sigeru miniszterelnök a megemlékezésen aláhúzta, hogy Japán évtizedek óta elkötelezett az atomfegyverek elleni küzdelem felé, és, mint mondta, Tokió továbbra is "egy nukleáris háborútól és nukleáris fegyverektől mentes világért fog dolgozni".

Az évfordulóra küldött üzenetében António Guterres ENSZ-főtitkár szintén a nukleáris lefegyverzés szükségességét hangoztatta, figyelmeztetve arra, hogy "napjainkban az atomfegyvereket ismét a nemzetbiztonsági stratégiák középpontjába helyezték és az elrettentés eszközeiként népszerűsítik őket". Mint mondta, a katonai fejlesztésekbe fektetett pénz rekordösszegekre rúg világszerte, míg a béke és a fenntartható fejlődés területére fordított összegek csak csordogálnak.

Délelőtt 11 óra 2 perckor, amikor 1945. augusztus 9-én a város felett felrobbant a Fat mannek elnevezett plutóniumbomba, a rendezvény résztvevői egy percnyi csenddel tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. Nagaszaki a második és egyben utolsó város a

világtörténelemben, amelyre atomcsapást mértek, három nappal azután, hogy az Egyesült Államok a világon elsőként vetett be nukleáris

fegyvert Hirosima ellen. Nagaszakiban 1945 végéig mintegy 74 ezer ember halt meg az atomtámadás következtében. A japán császár a

Nagaszaki elleni nukleáris csapás után 6 nappal bejelentette, hogy az ország leteszi a fegyvert, és ezzel véget ért a második világháború.

MTI

További híreink

Simán átvernek! Erre figyeljen használtautó-vásárlás előtt

Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

„Évekig lejáratta Berkit, de azért a tőle kapott dolgot viseli” – Hódi Pamela durva kritikát kapott

Farkas támadt egy gyermekre, megpróbálta bevonszolni az erdőbe

Na ne! Tényleg így ment a Szigetre Balogh Eleni?!

Európa egyik legkeresettebb bűnözője szökött meg a rendőrök markából Budapesten

Letartóztatták a miniszterelnök megölését "megrendelő" férfit

A legendás Báró 77 évesen is edzésben van, és a Fradi a mindene

Már Mexikó is riadót fúj London miatt

További híreink

Már Mexikó is riadót fúj London miatt

Már tagadja a Magyar Hang lapigazgatója, hogy gyávának és gerinctelennek tartaná a székelyeket + videó

Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely nyakig süllyedhet a korrupciós mocsárban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó
2
Már Mexikó is riadót fúj London miatt
3
Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint
4
Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép
5
Letartóztatták a miniszterelnök megölését "megrendelő" férfit
6
A számok is cáfolják Magyar Pétert, ugyanis tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma
7
Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin
8
Magyar Péter ismét elszólta magát + videó
9
Menczer Tamás: még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3 is + videó
10
Komment - Folyamatos a jobboldal elleni uszítás: az ellenzék turbó fokozatra kapcsolt + videó

Legfrissebb híreink

Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin

Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin

 Az Egyesült Államok elnöke és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin között, a várva várt találkozóra jövő pénteken, 2025. augusztus 15-én kerül sor Alaszka államban írta közösségi oldalán Donald Trump.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!