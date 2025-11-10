Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az asszony támadója már korábban is követett el bűncselekményeket + videó

2025. november 10., hétfő 12:00 | HírTV

Egy nyugdíjas asszonyt erőszakolt meg egy afrikai migráns Spanyolországban.

  • Az asszony támadója már korábban is követett el bűncselekményeket + videó

Egy marokkói bevándorlót tartóztatott le a katalán rendőrség, mert megerőszakolta a 90 éves szomszédját a Girona megyei Garri-guellában, egy mindössze ezres lélekszámú faluban, ahová nincs két éve, hogy beköltözött a családjával. A helyieket sokkolták a történtek, főleg miután az is kiderült, hogy a férfit, bár szexuális erőszak miatt eddig nem, de más bűncselekmények miatt már korábban is őrizetbe vették. A mostani támadás előtt a nyugdíjas hölgy bizalmába férkőzött, először csak beszélgetett vele, majd felajánlotta, hogy segít neki az otthoni dolgokban - valószínűleg az eredeti célja az anyagi haszonszerzés volt, de aztán elkövette a nemi erőszakot is, ami nem kérdéses, mivel az asszonyt kórházba került és kivizsgálták. A nyomozás még tart, a rendőrség most a részleteket igyekszik kideríteni, de a bíró közben már előzetesbe helyezte a bevándorlót.

A történtek ismét felszínre hozták az országszerte romló közbiztonság kérdését, amit sokan a migrációval hoznak összefüggésbe. Spanyolországba idén már több mint 30 ezer illegális bevándorló érkezett – ez ugyan elmarad a tavalyi számtól, de így is az elmúlt évtized egyik legmagasabb adatának számít. Különösen a Baleár-szigetekre vezető útvonalon tapasztalható most drámai, 2018-hoz viszonyítva több mint harmincszoros növekedés: abban az évben még kétszázan sem érkeztek oda, idén viszont már több mint hatezren kötöttek ott ki, és a következő hetekben még további csónakokra számítanak a hatóságok.

További híreink

Botrány a Sziget Fesztivál körül: Gerendai nyomására válthatott álláspontot a Tisza Párt

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Hajós András olyat mondott, visítva nevetett fel Liptai Claudia

A futam után tovább büntető FIA eldönthette a vb-címet, ezt a Ferrarinál sem értik

Miló Vikit összeverték, az Erkel sztárját megtámadták, a Házasság első látásra szereplője pedig szerelmes lett – Ezek voltak a hét legolvasottabb hírei

Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek

Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó

Arne Slot: Nyilvánvaló, meccset befolyásoló hiba született a meg nem adott gólunknál

„A magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás” – Szijjártó Péter a Tisza Párt ukrán adatárulásáról

További híreink

„A magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás” – Szijjártó Péter a Tisza Párt ukrán adatárulásáról

Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó
2
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
3
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
4
Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás
5
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
6
Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó
7
A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó
8
Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét
9
Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó
10
Kismarja választott

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó + videó

Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó + videó

 Kiemelten foglalkoztak világ vezető médiumai Orbán–Trump-találkozóval. A CNN és a Le Monde egyaránt hangsúlyozták az esemény megerősítette a magyar–amerikai szövetséget és Orbán Viktor nemzetközi szerepét a béke ügyében.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!