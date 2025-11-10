Az asszony támadója már korábban is követett el bűncselekményeket + videó

Megosztás itt:

Egy marokkói bevándorlót tartóztatott le a katalán rendőrség, mert megerőszakolta a 90 éves szomszédját a Girona megyei Garri-guellában, egy mindössze ezres lélekszámú faluban, ahová nincs két éve, hogy beköltözött a családjával. A helyieket sokkolták a történtek, főleg miután az is kiderült, hogy a férfit, bár szexuális erőszak miatt eddig nem, de más bűncselekmények miatt már korábban is őrizetbe vették. A mostani támadás előtt a nyugdíjas hölgy bizalmába férkőzött, először csak beszélgetett vele, majd felajánlotta, hogy segít neki az otthoni dolgokban - valószínűleg az eredeti célja az anyagi haszonszerzés volt, de aztán elkövette a nemi erőszakot is, ami nem kérdéses, mivel az asszonyt kórházba került és kivizsgálták. A nyomozás még tart, a rendőrség most a részleteket igyekszik kideríteni, de a bíró közben már előzetesbe helyezte a bevándorlót.

A történtek ismét felszínre hozták az országszerte romló közbiztonság kérdését, amit sokan a migrációval hoznak összefüggésbe. Spanyolországba idén már több mint 30 ezer illegális bevándorló érkezett – ez ugyan elmarad a tavalyi számtól, de így is az elmúlt évtized egyik legmagasabb adatának számít. Különösen a Baleár-szigetekre vezető útvonalon tapasztalható most drámai, 2018-hoz viszonyítva több mint harmincszoros növekedés: abban az évben még kétszázan sem érkeztek oda, idén viszont már több mint hatezren kötöttek ott ki, és a következő hetekben még további csónakokra számítanak a hatóságok.