Az árvíz károsultjaihoz látogatott Ursula von der Leyen Szlovéniában

Megosztás itt:

Legalább hat ember életét követelte a Szlovéniában pusztító árvíz.

Déli szomszédunk víz alá került. Több mint tízezer ember él szinte megközelíthetetlen területen. A mentésben és a védekezésben magyar és szerb katonai egységek is részt vesznek.

Az árvíz olyan léptékű károkat okozott, hogy a szlovén parlament rendkívüli ülésen már meg is változtatta a katasztrófavédelmi törvényt. Így könnyebben és gyorsabban tudnak az érintett településeknek pénzt küldeni.

Szlovénia ugyanis a környező országok támogatásai mellett az uniótól is kap segítséget.

"Fontos, hogy a saját szememmel láthatom a katasztrófa hatását. Borzasztó volt látni a pusztítást amit az esőzések és az áradások végeztek. Együtt érzünk az áldozatokkal, gyászoljuk az elhunytakat." – hangsúlyozta a helyszínre látogató Ursula von der Leyen, aki bejelentette: több százmillió euróval támogatják a helyreállítást.

"Elérhetővé teszünk majd 400 millió eurót: 100 milliót idén és 300 milliót jövőre." – jelentette be von der Leyen

Szlovénia emellett közel 3 milliárd eurót a Szolidaritási Alap hitelkeretéből is lehívhat. Az ország történetének legsúlyosabb természeti katasztrófáját követően minden forrásra szükség is lesz, az optimista becslések szerint is több százmillió eurós a kár.