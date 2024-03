Az AP hírügynökség újságíróját is bombázták Korányiék az ominózus e-mailekkel

Megosztás itt:

Bár számos vezető nemzetközi médiumnak kérdőjeleződött meg a szakmai és etikai integritása, miután kiderült, hogy a Soros-pénzekkel kitömött Action for Democracy (A4D) erős befolyást gyakorolt a szerkesztőségek munkájára, láthatóan meg sem próbálják tisztázni magukat. Miután Eric Koch, az A4D egyik együttműködő partnere a fősodratú, liberális szemléletű médiumok elfogultságát leleplező, súlyos kijelentéseket tett az X-en egy minap megosztott videóban, több televíziót, lapot és hírügynökséget is megkereset a Mandiner, ám válasz csak egyetlen helyről érkezett.

Justin Spike, az AP hírügynökség újságírója elismerte, hogy számos olyan e-mailt kapott Kochtól, amelyben az aktivista azt igyekezett elérni, hogy az A4D narratívája szerint – vagyis erősen kormánykritikus éllel – tudósítsanak a 2022-es magyarországi választásokról.

Bár jónéhány levelezőlista jellegű e-mailt kaptam a nevezett személytől, nem válaszoltam ezekre és nem is léptem kapcsolatba vele vagy a szervezetével – fogalmazott Spike. Noha tagadta, hogy engedett volna a nyomásgyakorlásnak, figyelemreméltó, hogy mégis számos olyan cikket jegyez szerzőként, amelyekben Orbán Viktort és kabinetjét antidemokratikusnak, gyengének, elszigeteltnek, valamint Putyin-barátnak állítja be.

Eric Koch a legsúlyosabb állításait az NBC News-zal és a CNN-nel kapcsolatban fogalmazta meg. Arról számolt be ugyanis, hogy utóbbi politikai igazgatójának, David Chaliannak folyamatosan „duruzsolt a fülébe”, hogy az A4D-nek tetsző módon tematizálják a magyar közéletet, s az NBC News elnökét is ugyanezért nyaggatta rendszeresen.

A lobbizás meg is hozhatta a kívánt eredményeket, hiszen a 2022-es választások idején mindkét televízióban jónéhány olyan anyag jelent meg, amelyek kedvezőtlen színben mutatták be Magyarországot. Az NBC News kapcsán Koch is elégedetten megjegyezte, hogy a televízió „komolyan hozta is a témát”.

Sokatmondó: amellett, hogy sem Chalian, sem pedig Noah Oppenheim – aki 2017 és 2023 között volt az NBC News elnöke – nem válaszolt a Mandiner megkeresésére, a televíziók más módon – például nyilvános közleményben – sem próbálták cáfolni Koch szavait és megnyugtatni a közvéleményt. Hasonló kérdésekkel kereste meg a lap Benjamin Novakot, a The New York Times újságírót is, ám onnan sem érkezett reakció.

Az említett, X-re feltöltött videóban Eric Koch számos további olyan médiumot említett, amelyet igyekeztek befolyásolni. A felsoroltakon kívül az AFP hírügynökségnél, a The Washington Postnál, valamint a Bloombergnél is azt kívánták elérni, hogy negatív tónusban tudósítsanak hazánkról. Elmondása szerint a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is megpróbálták elérni ugyanebből a célól: összesen mintegy 1500 újságírónak küldték ki az A4D szempontjait sulykoló direktívákat.

