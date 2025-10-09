Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó

Megosztás itt:

A La Verita napilapnak adott exkluzív interjút Dudog László, akit 2023 február 10 én megtámadtak a szélsőbaloldali antifák Budapesten. A magyar férfi részletesen elmondta, hogyan támadták meg hátulról őt és barátnőjét. Amikor a barátnője már elesett és a földön feküdt, a támadók gyúlékony folyadékot öntöttek rá. Dudog László fejét közben teleszkópos gumibottal ütötték, ugyanazzal a típussal, amelyet később a hatóságok megtaláltak abban a taxiban, amelyben Ilaria Salis utazott. A magyar férfi azt is elmondta, hogy hónapokig tartott a felépülése. A szélsőségesek szétverték az arccsontját és emiatt másfél évvel a támadást követően is érzéketlen az arca bal oldal. A magyar áldozat botrányosnak nevezte, hogy az Európai Parlament megmentette az olasz antifát, aki súlyos, életveszélyt okozó bűncselekményt követett el. A férfi azt tervezi, személyesen demonstrál majd az Európai Parlamentben, hogy felhívja a figyelmet az ügyre. Azt is hozzáfűzte, nem hiszi, hogy ha egyszer végre bíróság elé állítják Salist, súlyos büntetést kap majd. A La Verita lap felidézte a két évvel ezelőtti szélsőbaloldali támadás részleteit, pl. hogy egy húsz fős csoport öt budapesti helyszínen, válogatás nélkül támadott meg embereket a nyílt utcán. Közben Ilaria Salis az olasz kormányt támadja, hogy nem tettek eleget ügyében. Azt kéri az igazságügyi minisztertől, hogy Olaszországban folytassák le a perét.