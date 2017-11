Az amerikaiak úgy táncoltak, ahogy a Kreml fütyült?

Kétnapos meghallgatáson kérdezte a washingtoni szenátus a Facebook illetékesét arról, hogy a vállalat miért nem vette észre, hogy egyes 2016-os választási hirdetésekért rubellel fizettek, miért tartott sokáig ennek kivizsgálása, és ezáltal, mennyit is tudnak az 5 millió hirdetőjükről. A Facebook egy két hónapos vizsgálat után tette nyilvánossá, hogy orosz állampolgárok legalább 3 ezer politikai hirdetést vásároltak, és további 80 ezer posztot tettek közzé, amit két év alatt mintegy 126 millió amerikaihoz értek el az elnökválasztás előtt.

„Egy ellenséges idegen hatalom ügynökei elérték az Egyesült Államok közösségi médiafelületeit, és úgy manipulálták az információkat, hogy az megosztotta a társadalmunkat a faji, bevándorlási és fegyverviselési kérdésekben. Ami még ennél is bosszantóbb, hogy ehhez a megosztáshoz azokat a közösségi felületeket használták, amiket az amerikaiak hoztak létre a nyitott és demokratikus társadalom elvének megfelelően” – jelentette ki Richard Burr, a szenátusi hírszerzési bizottság republikánus elnöke.

A bizottság demokrata párti alelnöke szerint pedig az amerikaiak ezáltal úgy táncoltak, ahogy a Kreml fütyült.

A Facebook jogásza elismerte, hogy a cég többet is tehetett volna, ezért most ezer új munkatársat vesznek fel csak a hirdetések ellenőrzésére. „Tudjuk, hogy ez egy vállalaton túlmutató méretű probléma, és a továbbiakban nemcsak arra nyílik lehetőség, hogy jobban odafigyeljünk, de arra is, hogy közösen dolgozzunk azon, hogy ezt a fenyegetést megfelelően kezeljük a jövőben” – ígérte Colin Stretch.

Az amerikai elnökválasztásokba való orosz beavatkozás miatt Donald Trump korábbi kampánymenedzsere, valamint egyik volt tanácsadója a bíróság döntése nyomán továbbra is házi őrizetben marad. A kampányigazgatként dolgozó Paul Manafortról időközben az is kiderült, hogy az orosz kormány mellett az orosz alvilággal is kapcsolatban állt, ciprusi pénzmosó cége a Szeva bácsiként ismert Szemjon Mogiljevics pénzét is kezelte.