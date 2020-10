Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett alkotmánybíró jelöltségét

Az Országgyűlés több ponton módosította a koronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténfajtákkal kapcsolatos szabályokat. A Ház 50 ezer forintról 150 ezer forintra növelte a hatósági házi karantén megsértése miatt kiszabható legmagasabb bírság összegét. Sem a járvány első, sem a második szakaszában nem lehetett számítani az ellenzékre, inkább álhíreket és kamuvideókat gyártottak – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Nem lehet teljesen megakadályozni a koronavírus terjedését, csak lassítani lehet azt - mondta az Operatív Törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: fontos, hogy a szabályokat mindenki betartsa, a krónikus betegek konzultáljanak a kezelőorvosukkal és háziorvosukkal, javaslataikat tartsák be. A szomszédos országokban sem lassul a koronavírus-járvány - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Egy héten belül minden háziorvoshoz eljut a gyerekeknek adható négy komponensű influenza elleni védőoltás – mondta Magyarország élőben című műsorunkban a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Galgóczi Ágnes közölte: folyamatos az oltóanyag kiszállítása, a vakcinát nem lehet patikában kapni, azt a háziorvosnál lehet igényelni. Emelkedhet a vásárlókra kiróható ötezer forintos bírságösszeg a kötelező bolti maszkviselés szabálysértése esetén - írja a Magyar Nemzet. Túl sok lett a pozitív koronavírus-teszt egy fővárosi fenntartású újpesti idősotthonban, ezért a Főpolgármesteri Hivatal vizsgálatot rendelt el, az intézményvezető munkáját a vizsgálat lezárásig felfüggesztették. A DK hétről hétre próbál olyan statisztikákkal előjönni, amellyel hazánk eddigi teljesítményét kísérlik kicsinyíteni - mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára arra,hogy Oláh Lajos szerint a kormány rosszul reagál a járványhelyzetben. Dömötör Csaba szerint ezekkel a kijelentésekkel nem a kormány, hanem az egészségügyi dolgozók teljesítményét becsülik alá. Nem vállalja a DK az erzsébetvárosi áramlopási ügy politikai felelősségét - írja a Magyar Nemzet. A lap forrásai szerint a visszaélés bizonyított, így kezdődhetnek a baloldali városvezetést érintő kihallgatások. A kormány határozottan és elkötelezetten egy identitásában erős, kikezdhetetlen magyar nemzetért dolgozik - mondta Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Közel 600 millió forintos keretösszegben pályázhatnak még nulla százalékos kamatú hitelre az egészségügy, a köznevelés és a családügy területén működő mikro-, kis és középvállalkozások - közölte a Magyar Fejlesztési Bank. A kedvezményezett cégek külpiaci pozícióinak erősödésével busásan meg fognak térülni a nemzeti exportvédelmi programban nyújtott kormányzati támogatások – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fontos feladat megtanítani a fiataloknak, hogy mit jelent a haza iránti elkötelezettség - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Mosonmagyaróváron, a 64 évvel ezelőtti sortűz áldozataira emlékezve. Bekérették az ukrán külügyminisztériumba a kijevi magyar nagykövetet, és tiltakozó jegyzéket adtak át neki, miután az ukrán tárca a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta meg Budapestet. A francia termékek bojkottjával büntetik Párizst a muszlim országok. A francia kormány a lépés azonnali felfüggesztésére szólított fel. Emmanuel Macron elnök és Franciaország azután vált célponttá, hogy az államfő határozott fellépést hirdetett a radikális iszlám ellen. Világszerte már 43,4 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 29,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában várhatóan tovább gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedése, de ez nem függ össze a vasárnap megtartott helyhatósági választásokkal - jelentette ki Ihor Kuzin, az ukrán közegészségügyi központ vezérigazgatója. Lakhelyelhagyási tilalmat vezetett be a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére. Spanyolországban elmúlt 24 órában 5217 új fertőzöttet igazoltak. A koronavírus-járvány miatt be-, illetve kilépési korlátozásokat léptetnek életbe a tartományok. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ-közgyűlés bizottságai visszatérnek a videokonferenciás munkarendre, miután az egyik tagország missziójában többen elkapták a koronavírust. A koronavírus-járvány erősödése miatt ismét elhalasztják a legnagyobb német kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió elnökválasztó kongresszusát. Két héten belül elérhetik befogadóképeségük felső határát a belgiumi kórházak intenzív osztályai, ha a járvány miatt kórházi ápolásra szoruló betegek száma a jelenlegi ütemben növekszik - közölte a belga egészségügyi minisztérium. Norvégia szigorítja a gyülekezésre és a külföldi munkavállalók belépésére vonatkozó szabályokat, miután nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Erna Solberg miniszterelnök. Torinóban, Milánóban, Nápolyban és több más olasz nagyvárosban utcai megmozdulások zajlottak hétfőn, a járványügyi szigorítások első estéjén, a belügyminisztérium nemzetbiztonsági riasztást adott ki. Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett konzervatív alkotmánybíró jelöltségét. Donald Trump amerikai elnök üdvözölte a döntést. Egy bolíviai bíróság visszavonta az elfogatóparancsot a hazájából elűzött volt államfő, Evo Morales ellen, aki közben egy interjúban megerősítette, hogy haza fog térni, de nem kíván pályázni állami tisztségre. Terrorcselekményeknek minősíthetők egyes tüntetők szélsőséges akciói - idézte a fehérorosz állambiztonsági bizottság nyilatkozatát a BelTA hírügynökség. Legkevesebb 78 törökbarát milicista vesztette életét és 90 megsebesült a szíriai Idlíb tartományban végrehajtott orosz légicsapásokban - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja nevű aktivistahálózat. Atomenergia nélkül gyakorlatilag nem valósíthatóak meg a globális klímacélok - jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója. Kalifornia déli vidékein Gavin Newsom kormányzó rendelete nyomán kilencvenezer embernek kellett elhagynia az otthonát a tűzvészek miatt hétfőn. Két ember meghalt és 12 halász eltűnt a Fülöp-szigeteken végigsöprő tájfunban. Közben Vietnamban már készülnek a vihar érkezésére. Huszonnyolc határsértőt találtak egy német teherautóban a magyar és román rendőrök a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Öngyilkos lett egy felfegyverkezett embercsempész a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyédnél, miközben a rendőrök elől menekült - közölte a rendőrség. Megölte 68 éves édesanyját és annak 64 éves élettársát egy 40 éves férfi Budapesten - közölte a rendőrség. Hosszú Katinka csapata, az Iron harmadik helyen áll a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga negyedik mérkőzésén. A magyar férfi jégkorong-válogatott a jövő héten két felkészülési mérkőzést vív a lengyel csapattal a Tüskecsarnokban. A nemzetközi Sportdöntőbíróság határozata szerint Blake Leeper amerikai amputált lábú futó nem versenyezhet az épek mezőnyében, mert a mechanikus segédeszköz másodpercekben mérhető versenyelőnyt jelentene számára az ép sportolókkal szemben.