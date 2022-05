Megosztás itt:

Janet Yellen úgy fogalmazott, mégsem érdemes belemenni a szankcionálásba, mert abba belerokkan Európa, és a retorziók az Egyesült Államokra nézve is negatív gazdasági hatással lesznek. A tárcavezető hozzátette, a teljes európai import-embargó csorbítaná a globális növekedést, mert az egekbe szöknének az olajárak, Moszkva pedig még profitálhatna is a magasabb árakból. Korábban Washington követelte a leghangosabban, hogy vezessenek be szankciókat a Föderációval szemben.

Hír TV