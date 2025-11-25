Keresés

Külföld

Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának

2025. november 25., kedd 06:25 | Világgazdaság
amerikai gazdaság Egyesült Államok Európai Parlament Háború Ukrajnában Oroszország elleni európai szankciók

A Trump-kormány pénzügyminisztere történelmi növekedést jósol, miközben élesen bírálja Európát a 19. szankciós csomag miatt. Scott Bessent szerint ha valamit ennyiszer kell ismételni, az maga a kudarc beismerése.

  • Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Trump-kormány pénzügyminisztere szerint jövőre érezhetően javul majd az amerikai gazdaság, miközben élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának. Scott Bessent úgy vélte, hogy ha tizenkilenc szankciós csomagot kell elfogadni, az egy beismerése annak, hogy „a stratégia kudarcot vallott”.

Bessent vasárnap egyértelmű választ adott a CNBC „Meet the Press” műsorában: nem lesz recesszió 2026-ban, és szerinte már 2025-ben érezhetően javul majd az amerikaiak helyzete. Optimizmusa a Trump-kormány vám- és kereskedelmi politikájára, valamint az elnök nyáron elfogadott, „One Big, Beautiful Bill” néven ismert belpolitikai csomagjára épül. 

A pénzügyminiszter szerint ezek együtt „egy erős, nem inflációgerjesztő növekedési pályát terítenek meg”. A pénzügyminiszter szerint ugyan vannak gyenge pontok – a lakáspiacot például „egyértelműen recesszió sújtja”, és a hosszúra nyúlt kormányzati leállás is visszafogta a gazdaságot –, de a pozitív hatások már látszanak. Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács vezetője még tovább ment: „abszolút blockbuster éve lesz” az USA-nak 2026.

A pénzügyminiszter közben belpolitikai üzeneteket is küldött: a „filibuster" eltörlésére szólított fel, mert szerinte a demokraták csak így tudták „megkárosítani az amerikaiakat”, 1,5 százalékos GDP-veszteséget okozva a leállással. Emellett „brutális felelőtlenségnek” nevezte több demokrata politikus videóüzenetét, amelyben katonákat és hírszerzőket biztatnak arra, hogy tagadjanak meg bármilyen törvénytelen parancsot.

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

