Az amerikai külügyminiszter két kanadai állampolgár szabadon bocsátására szólította fel Kínát

Mindössze 8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4102-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 572-re emelkedett az elhunytak száma, 2590-en pedig már meggyógyultak. Járványügyi szempontból ugyanúgy kell eljárni, mint március elején, amikor szórványosan fordult elő fertőzés - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hozzátette: ennek megfelelően továbbra is fontos a kézfertőtlenítés, a tömeg kerülése, a távolság betartása és szájmaszk viselése az előírtak szerint. Járványügyi szabályokat szeghettek meg Karácsonyék minitüntetésén - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, az eseményen több száz szimpatizáns jelent meg, pedig a jelenlegi szabályok szerint csak az 500 fő alatti rendezvényeket lehet megtartani. Visszafizettetnék a kormánnyal a DK budapesti polgármesterei a járvány elleni védekezés költségeit. László Imre, a XI. kerület vezetője 85, az erzsébetvárosi Niedermüller Péter 35 millió Ft-ot vár a kormánytól - derült ki Budapesti Srácok c. műsorunkból. Megfenyegette a Fideszt az MSZP-s Kunhalmi Ágnes a Lánchíd felújítása kapcsán. A szocialista országgyűlési képviselő azt üzente: nem ajánlja a Fidesznek, hogy megvárják, hogy le kelljen zárni a hidat. Elutasították a Jobbik panaszát Strasbourgban, így a pártnak ki kell fizetnie az Állami Számvevőszék 660 millió forintos büntetését - írja a Mandiner. A Jobbikot tiltott pártfinanszírozás címén még 2017-ben büntette meg az ÁSZ. A koronavírus-járvány idején helytálló nők munkáját díjazza a Nők Magyarországért Klub; a bruttó 5 millió forinttal járó, négy kategóriában kiírt elismerésre július 15-ig bárki jelölhet - közölte Novák Katalin, az egyesület alapító elnöke. Pártállástól függetlenül összefogásra kéri Csepel polgármestere azokat a kerületvezetőket, akiknek a területén vezetett volna a dél-pesti kerékpárút - írja a Magyar Nemzet. A baloldal ismét a migráció, a második Soros-terv és a nemzeti szuverenitás feladása mellett áll ki - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Négymillióval nőtt az elmúlt tíz évben azoknak a száma, akiknek van tartaléka egy váratlan kiadásra - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Magyarország fontos szerepet tölt be az elektromos és önvezető járművek fejlesztésében, a magyar gazdaság versenyképességét segíti, ha az autóipar modern területei lendületet kapnak - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A versenyképesség-növelő programban döntően magyar tulajdonú vállalatok vesznek részt - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: a magyar vállalatok bebizonyították, hogy az elmúlt év megfeszített munkája nem volt hiábavaló. Bíznak a fellendülésben a gazdasági élet szereplői, a munkahelyvédelmi intézkedéseket a kihívással arányosnak tartják, és egyre kevesebben szorulnak állami segítségre - jelentette ki György László államtitkár. Áder János köztársasági elnök - a miniszterelnök javaslatára - 2020. június 22-ei hatállyal hat évre nevezi ki Virág Barnabást a Magyar Nemzeti Bank alelnökének - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. A magyar gazdaságban várhatóan az idei év első felére koncentrálódnak az új koronavírus okozta Covid-19-járvány negatív hatásai, és az év második felétől már elkezdődhet a kilábalás - áll a Moody's Investors Service éves országjelentésében. Az új típusú koronavírus okozta járvány világszerte a kormányok, helyi közösségek és gazdaságok stressztűrő képességének tesztje volt – közölte Kovács Zoltán államtitkár a BBC négyes csatornáján. Orbán Viktor miniszterelnök gratulált a szerb államfőnek, miután pártja toronymagasan megnyerte a vasárnapi választásokat. Az Aleksandar Vucic vezette Szerb Haladó Párt kétharmados többséget szerzett. Várhelyi Olivér szomszédsági és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos is gratulált Aleksandar Vucic szerb államfő vezette Szerb Haladó Pártnak a választási győzelméhez, és közölte, hogy örömmel várja az együttműködést az új szerb kormánnyal. Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választásokon: a parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választáson is a korábbinál nagyobb támogatottságot szerzett - hangsúlyozta Pásztor István, a VMSZ elnöke. Soros György bábjának nevezték az olasz miniszterelnököt egy firenzei tüntetésen. A toszkán nagyvárosban több mint 10 ezren demonstráltak a kormány ellen. Képviselők és közéleti személyek szerint Giuseppe Conte kiszolgálja a magyar származású milliárdost. Három hónap járványügyi leállás után ismét kihajózott és mentésre készül az Ocean Viking nevű civil hajó. Az NGO-jármű a Földközi-tenger középső részén bajba jutott illegális migránsokat akarja a fedélzetére venni, hogy Európába szállítsa őket. Rekordmértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma a világon az elmúlt 24 órában - közölte a WHO. 24 óra leforgása alatt 183 020-szal emelkedett a fertőzöttek száma, ami a legnagyobb napi növekmény a világjárvány kezdete óta. Valamelyest mérséklődött Ukrajnában a koronavírus terjedésének üteme, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma azonban mára meghaladta a 37 ezret. Nem csökken a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban, a helyiek újabb járványgóc kialakulásától tartanak egy zárai teniszverseny miatt. Észak-Macedóniában a szakértők szerint már a koronavírus-járvány második hulláma szedi az áldozatait, a köztársasági elnök úgy véli, ezt el lehetett volna kerülni, ha az egész kormány egységesen áll ki az intézkedések mellett. Ismét kötelezővé tették a védőmaszk viselését a zárt nyilvános tereken Bulgáriában, miután az utóbbi héten felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése az országban. Oroszország védelmi képessége és biztonsága biztosított - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Támogatja New York polgármestere, hogy eltávolítsák a város természettudományi múzeuma elől Theodore Roosevelt szobrát. Bill de Blasio szerint a volt elnökről készült alkotás tovább élezi a faji ellentéteket a feketék és a fehérek között. Donald Trump azonban ellenzi a műemlék elmozdítását. Az elnök szerint a balliberálisok szítják a haragot és pénzelik az erőszakos akciókat. Közeleg a megtorló büntetés ideje - ezzel az üzenettel 12 millió röplapot szór szét Észak-Korea déli szomszédja fölött. A Kim Dzson Un vezette kommunista rezsim szerint ez tükrözi az emberek haragját és gyűlöletét. Négy ember meghalt, egy eltűnt és több százmillió koronás károk keletkeztek az elmúlt hétvégén Csehországban, amikor a heves esőzések következtében több régióban kiömlöttek a helyi patakok a medrükből, és lakóházakat, utakat árasztottak el. A vasárnap Kijevben történt súlyos házrobbanásban az eddigi adatok szerint hárman vesztették életüket és öten sérültek meg, miközben három embert sikerült élve kimenteni a romok alól. Lengyelországban egy görögdinnye-szállítmányban elrejtőzött hat szíriai és afgán bevándorlóra bukkantak, akik Görögországból indulva Németországba és Svédországba próbáltak eljutni. Ingyenes mentesítő hajójárat indul Nagymaros és Zebegény között, ahol az esőzések miatt három helyen megcsúszott a hegyoldal - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot, feltehetően heroint talált a rendőrség egy domonyvölgyi kertben elásva - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Egyre több helyen kell védekezni a szúnyogok ellen; ezen a héten csaknem 44 ezer hektáron folytatódik a gyérítés - tájékoztat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Újraindítja a fogyasztásmérők leolvasását az ELMŰ-ÉMÁSZ, az E.ON csoport tagja. Labdarúgó NB I: Kaposvár – Kisvárda 1:2; Debrecen – Diósgyőr 4:0 Szegedi Károly ötszörös magyar bajnok kenus és montreali olimpikon nevét kapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó sportközpontja.