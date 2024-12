Az amerikai kormány évekig más országokban kutakodott egy médiahálózaton keresztül

Az „Organized Crime and Corruption Reporting Project” (OCCRP) nemzetközi újságírói hálózat számos nagy leleplezésben vett részt az elmúlt évek során. Cikkeik mind korrupcióval és szervezett bűnözéssel kapcsolatos oknyomozások, amelyek a legmagasabb politikai körökhöz vezettek. Most azonban maga a szervezet vált egy aktuális vizsgálat célpontjává – írja a Norddeutscher Rundfunk, a szászországi közmédia.

