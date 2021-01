Az amerikai képviselőház felszólította alelnököt, hogy éljen az alkotmány 25. kiegészítésével

696 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 344 352-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 853-ra emelkedett. Megérkezett az újabb adag Pfizer-BioNTech-vakcina a Dél-pesti Centrumkórházba. Megérkezett az első Moderna-vakcinaszállítmány is Magyarországra. A most Magyarországra érkezett Pfizer- és Moderna-vakcinaszállítmányok további 51 ezer ember oltását teszik lehetővé - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: eddig 78 ezer embert oltottak be, a most érkezett vakcinákkal az egészségügyi dolgozók valamint az idősotthonok lakóinak és gondozóinak oltása folytatódik. A szociális alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti ellátásban dolgozók is jelentkezhetnek a koronavírus elleni célzott csoportos gyorstesztelésre - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. A koronavírus mutációi ellen is hatékony a Pfizer-BionTech oltóanyaga - mondta Szabó Gábor Tamás kutatóorvos, a BionTech társigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az érettségi vizsgákig még csaknem négy hónap van hátra, de a kormány nem tervez változtatni az érettségi szabályain és időpontján sem - mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Oroszokhoz köthető berlini szervezet fizette jobbikos politikusok afrikai utazását – írja a HVG.hu. A Jobbik felfüggesztette annak az újpesti önkormányzati képviselőjének a párttagságát, aki a hvg.hu híre szerint oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment tavaly év végén a Közép-Afrikai Köztársaságba választási megfigyelőnek. Az idei évtől helyettesítési díjat kapnak azok a bölcsődei dolgozók, akik saját munkájuk ellátása mellett egy másik, munkából kiesett bölcsődei dolgozót helyettesítenek - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Három japán vállalat összesen 6,5 milliárd forint összegű autóipari beruházást hajt végre Magyarországon, ehhez a kormány 2 milliárd forint támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Versenypiaci pozíciójának erősítése céljából 540 millió forintos beruházást valósít meg a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a 125 éves soproni sörgyárban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Beruházási Bank 200 millió euró hitelt nyújt a magyar Eximbank számára, az új hitelkeret elősegíti a magyar vállalatok gyorsabb talpra állását a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatásokat követően. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja Gál Kingát választotta meg a magyar néppárti delegáció elnökének. A világban 90,8 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,94 millióra nőtt a halálos áldozatok száma, és 50,2 millióan meggyógyultak. Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár benyújtotta az Európai Gyógyszerügynökség felé a koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét. Az Európai Bizottság a francia Valneva gyógyszergyártó céggel zárhatja le tájékozódó megbeszéléseit a koronavírus elleni potenciálisan hatékony vakcina felvásárlására a héten, és elindítják a beszerzési folyamatokat. Az Európai Gyógyszerügynökség előzetes tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni orosz vakcina, a Szputnyik V gyártójával - közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság szóvivője. Ukrajnában egy nap alatt mintegy ötezer új koronavírusos fertőzöttet jegyeztek fel, emellett ismét sokan, több mint 180-an haltak bele a betegségbe, velük együtt a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a húszezret. Szerbiában meghosszabbították a járványintézkedéseket, megkezdődik viszont január 18-ától a tantermi oktatás - közölte az RTS szerb közszolgálati televízió. Csehországban 9294 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt nap alatt, ami közel a kétszerese az előző nap nyilvántartásba vett 5011 esetnek, 213-an meghaltak. A román kormány újabb harminc nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet. Nagy-Britanniában egy nap alatt ismét 1200-nál több halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak, az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új fertőzöttet azonosítottak. A holland kormány úgy döntött, hogy legalább három héttel meghosszabbítja a koronavírus-járvány terjedését lassító korlátozó intézkedéseket. Az olasz csendőrség mintegy százezer eddig beadott oltás miatt indított vizsgálatot azzal a gyanúval, hogy az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit megelőzve ezt az adagot „soron kívüli” személyek kapták meg. Meghaladta a félmilliót a koronavírussal eddig bizonyítottan megfertőzöttek száma a 9,3 milliós Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Verekedés tört ki egy ciprusi menekülttáborban, legalább 35 migráns megsebesült - jelentették ciprusi hírportálok rendőrségi forrásokra hivatkozva. Hét 17 és 21 éves közötti férfit állítottak elő Franciaország különböző részein, akik kapcsolatban álltak a Samuel Paty történelemtanárt októberben kegyetlen módon meggyilkoló 18 éves csecsen férfival. Az indonéz haditengerészet búvárai megtalálták a hét végén a Jáva-tengerbe zuhant utasszállító repülőgép egyik feketedobozát azt követően, hogy átjutottak az azt borító több tonnányi törmeléken. Péntektől negatív koronavírusteszt-eredményt kell felmutatniuk azoknak, akik külföldről utaznak Angliába. Szerbia meghosszabbította a beutazási korlátozásokat - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Meghalt egy férfi a pécsi főtéren álló megyeházán, miután mintegy háromemeletnyi magasságból lezuhant az épület lépcsőházában. Néhány helyen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség - Miskolcon, Salgótarjánban és Ajkán egészségtelen a levegő. A Ferencváros 1:0-ra legyőzte az észt labdarúgó-válogatottat a két csapat felkészülési mérkőzésén Spanyolországban. Babos Tímea három szettben legyőzte a francia Tessah Andrianjafitrimót az ausztrál nyílt teniszbajnokság Dubajban zajló selejtezőjének második fordulójában, így már csak egy siker választja el a főtáblára kerüléstől. Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Corona Brasov Wolves 4:3; Titánok - Gyergyói HK 3:2 Márciusról novemberre halasztották a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, így a világbajnoki sorozat március 26-28-án, Bahreinben indul.