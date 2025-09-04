Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az amerikai hatóságok több száz tonna kábítószer-alapanyagot foglaltak le Mexikó partjainál

2025. szeptember 04., csütörtök 07:04 | Mti
Kábítószer Mexikó

Az amerikai hatóságok összesen mintegy 316 tonna (697 ezer font) súlyú kábítószer-alapanyagot foglaltak le Mexikó partjainál két Kínából érkező hajó fedélzetén - jelentette be a főváros, Washington D.C. szövetségi ügyésze szerdán.

  • Az amerikai hatóságok több száz tonna kábítószer-alapanyagot foglaltak le Mexikó partjainál

Jeanine Pirro, a texasi Pasadenában tartott sajtótájékoztatón számolt be az intézkedésről, amivel kapcsolatban elmondta, hogy a szállítmány címzettje az Egyesült Államokban külföldi terrorszervezetként nyilvántartott mexikói Sinaloa drogkartell volt.

A tájékoztatás szerint a kémiai összetevőket összesen 1300 hordóban szállították, amelyek 164 tonna benzil-alkoholt és 151 tonna N-metilformamidot tartalmaztak.

Az ügyész megállapította, hogy a lefoglalt anyag összesen mintegy 200 tonna metamfetamin szintetikus kábítószer előállítására lenne elegendő, aminek utcai értéke 569 millió dollár.

Todd Lyons, a szövetségi Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE) megbízott igazgatója elmondta, hogy a hatósági művelet a kábítószer-gyártás ellátási láncát vette célba.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén szerdán közölte, hogy újabbak is követhetik a keddi katonai csapást, amelyben egy Venezuelából indult, a feltételezések szerint Egyesült Államokba szánt kábítószert szállító hajót semmisített meg az amerikai hadsereg.

"Többé nem ülünk tétlenül, hogy csak nézzük, amint ezek az emberek le-föl hajóznak a Karib-tengeren, mint valami sétahajó, ez nem fog többé megtörténni" - fogalmazott. "Ami megállítja őket az az, ha szétrobbantuk őket" - tette hozzá a külügyminiszter, és rámutatott, hogy Donald Trump elnök rendelkezik a felhatalmazással arra, hogy "sürgős körülmények esetén megszüntesse az Egyesült Államokat fenyegető közvetlen veszélyeket".

További híreink

"Kimászott a csirkeláb a húslevesből" – így gyalázzák Kelemen Annát a követői

Baloldali provokáció? – Újabb díjat kapott rasszista botrányai után Aranyosi Péter + videó

Szalah nem kertel, még nem jön ki jól a Liverpool új csatárával

Pécsi Ármin kikerült a Liverpool keretéből, csapata ezt máris megbánhatta

Részeg, billegő rolleresek uralják a sétálóutcákat a bulinegyedben

Nem sokat teketóriázott a TEK, vasárnap kiszállnak Kötcsére, és lezárnak egyes utakat

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Mennyei rizses főételek, íme a 9 legjobb ebédrecept, ha ihletre van szükséged

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

További híreink

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon

Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó
2
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
3
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
4
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó
5
Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon
6
Riasztás – Horror Baranyában: megölték az anyóst + videó
7
Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról
8
Orbán Viktor: Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó
9
Székely Nemzeti Tanács elnöke: Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan
10
Komment – Magyar Péter vergődésre és nyílt provokációra készül Kötcsén + videó

Legfrissebb híreink

Karácsony újra a budapestieket bünteti

Karácsony újra a budapestieket bünteti

 A főpolgármester felelőtlensége miatt csődbe sodródott Budapest, mégis a fővárosiak fizethetik meg az árát, miközben Karácsony Gergely a Fidesz besározásával próbálkozik.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!