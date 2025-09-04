Az amerikai hatóságok több száz tonna kábítószer-alapanyagot foglaltak le Mexikó partjainál

Megosztás itt:

Jeanine Pirro, a texasi Pasadenában tartott sajtótájékoztatón számolt be az intézkedésről, amivel kapcsolatban elmondta, hogy a szállítmány címzettje az Egyesült Államokban külföldi terrorszervezetként nyilvántartott mexikói Sinaloa drogkartell volt.

A tájékoztatás szerint a kémiai összetevőket összesen 1300 hordóban szállították, amelyek 164 tonna benzil-alkoholt és 151 tonna N-metilformamidot tartalmaztak.

Az ügyész megállapította, hogy a lefoglalt anyag összesen mintegy 200 tonna metamfetamin szintetikus kábítószer előállítására lenne elegendő, aminek utcai értéke 569 millió dollár.

Todd Lyons, a szövetségi Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE) megbízott igazgatója elmondta, hogy a hatósági művelet a kábítószer-gyártás ellátási láncát vette célba.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén szerdán közölte, hogy újabbak is követhetik a keddi katonai csapást, amelyben egy Venezuelából indult, a feltételezések szerint Egyesült Államokba szánt kábítószert szállító hajót semmisített meg az amerikai hadsereg.

"Többé nem ülünk tétlenül, hogy csak nézzük, amint ezek az emberek le-föl hajóznak a Karib-tengeren, mint valami sétahajó, ez nem fog többé megtörténni" - fogalmazott. "Ami megállítja őket az az, ha szétrobbantuk őket" - tette hozzá a külügyminiszter, és rámutatott, hogy Donald Trump elnök rendelkezik a felhatalmazással arra, hogy "sürgős körülmények esetén megszüntesse az Egyesült Államokat fenyegető közvetlen veszélyeket".