Az amerikai elnökválasztás tétje globálisan is hatalmas

Amerika fénykora, amikor a világ egyedüli szuperhatalma volt, már a múlté, függetlenül attól, hogy ki nyer. Az amerikai elnökválasztás tétje azonban így is hatalmas – írja a Bloomberg.

Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is a világ legnagyobbja, és politikusai – különösen Trump – megmutatták, hogy készek ezt fegyverként használni. Ugyanakkor az is elterjedt nézet, hogy az USA egy öregedő szuperhatalom, amelynek óvatosabban kell megválogatnia csatáit egy olyan világban, ahol egyre több a konfliktus. Ez igaz Trump „Amerika az első” és Harris megfontoltabb megközelítésére is.

